Les «  Improvisations perverties  » de John Cena dans The Suicide Squad ont fait exploser l’esprit de Joel Kinnaman

Prochaine suite / redémarrage du cinéaste James Gunn La brigade suicide mettra en vedette des visages familiers et beaucoup de nouveaux. Le chef parmi les nouveaux venus est John Cena dans le rôle de Peacemaker. Le lutteur devenu acteur avait précédemment décrit son personnage comme un « douchey Captain America ». Joel Kinnaman, qui jouera le personnage de retour de Rick Flag, a révélé dans une récente interview que les improvisations sur le plateau de Cena étaient une source de beaucoup de divertissement et s’étonnaient également de leur nature sale.

« Je pense que nous avons tous été époustouflés par John Cena sur ce film, dès le premier jour, il a commencé à improviser, il est allé sur ces diatribes comiques. C’était à 98% inutilisable parce que c’était tellement pervers sexuellement et faux et des choses tellement bizarres et bizarres qui sortaient du cerveau malade et malade de cet homme. On dirait qu’il est né d’un drapeau américain, il est tellement ridiculement américain. C’est un brillant comédien, j’ai essayé d’apprendre de lui mais c’est impossible parce que les choses qui sortaient de son visage peuvent sortir de son cerveau perverti. «

Bien sûr, tous ceux qui connaissent John Cena depuis ses jours de lutte savent que l’homme est un maître de l’improvisation et qu’il propose des conversations claquantes à tout moment. Le tour de Cena en tant que Peacemaker est déjà un tel succès dans les coulisses que le personnage obtient sa propre émission dérivée sur HBO Max. En ce qui concerne Kinnaman, il poursuit en révélant à quel point il devait suivre l’exemple du réalisateur pour s’assurer qu’il frappait les bonnes notes dans une scène.

«J’ai dit à James que tu devais me guider là-dessus parce que personne ne m’a jamais demandé de dire quelque chose de ridicule comme ça avec un visage impassible, avant. Je devais travailler dur dessus, et parfois, James m’avait fait faire 12-13 prises pour avoir le bon ton … C’est le soulagement d’avoir quelqu’un qui est si sûr de son ton dans cet espace de vous guider … Le ton du film est complètement ridicule, des personnages ridicules, un incroyable R-noté, un humour super idiot, étonnamment émouvant parfois, j’ai hâte de voir ce film moi-même, quand j’ai lu le scénario, chaque page m’a fait rire. Il a juste une vraie poignée de ce genre de James Gunn, il sait qu’il peut devenir si stupide, il peut mettez un siège de toilette en argent sur la tête de John Cena et cela devient la meilleure chose que vous ayez vue depuis longtemps « .

Écrit et réalisé par James Gunn, La brigade suicide met en vedette Viola Davis dans le rôle d’Amanda Waller, Joël Kinnaman comme Rick Flag, Michael Rooker comme Savant, Flula Borg comme Javelin, David Dastmalchian comme Polka-Dot Man, Margot Robbie comme Harley Quinn, Daniela Melchior comme Ratcatcher 2, Idris Elba comme Bloodsport, Mayling NG comme Mongal, Peter Capaldi comme The Thinker, Alice Braga comme Solsoria, Steve Agee comme King Shark, Pete Davidson comme Blackguard, Nathan Fillion comme TDK, Sean Gunn comme Weasel, Jai Courtney comme capitaine Boomerang, John Cena comme pacificateur, Taika Waititi et Storm Reid. Le film arrive en salles et sur HBO Max le 6 août.

Sujets: Suicide Squad