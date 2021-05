Les imaginateurs de Disney révèlent le nouveau robot robotique Baby Groot dans une nouvelle vidéo

«Baby Groot», la petite brindille fougueuse de Space Opera Sequal de Marvel Studios «Les Gardiens de la Galaxie: Vol. 2» a volé la vedette avec sa gentillesse cosmique absolue. Maintenant, les sorciers de Disney Imagineering ont concocté une version robotique de la créature miniature de l’arbre.

Dans une nouvelle vidéo, les imaginateurs de Disney démontrent les compétences de danse épiques du robot que beaucoup connaissent de l’intro au film de 2017. Le robot, qui vient de Project Kiwi dans le département d’imagination, révèle l’incroyable animatronique des imaginateurs et son processus de développement en évolution de 2018 à 2021. Baby Groot (le robot) est conçu pour devenir un acteur en liberté dans les parcs à thème Disney autour du monde.

Découvrez la nouvelle vidéo de Baby Groot par vous-même!

Dans la vidéo, vous pouvez regarder Baby Groot germer d’une paire de jambes robotiques nues, dans un torse attaché sans tête et, enfin, un enfant en bas âge agitant et souriant et dansant comme le tout-petit extraterrestre qui Univers cinématographique Marvel les fans sont devenus tellement attachés à.

«Le projet Kiwi a commencé il y a environ trois ans pour comprendre comment nous pouvons donner vie à nos petits personnages à leur échelle réelle de manière authentique», a déclaré Scott LaValley, directeur de la R&D de Project Kiwi, Imagineer. TechCrunch . « C’est une période passionnante pour la robotique bipède et avec une équipe incroyable et notre combinaison de technologie, d’art et de magie, nous donnons vie à des personnages qui n’auraient pu se produire nulle part sauf Disney. »

Il n’y a pas de chronologie quant au moment où le bébé Groot audio-animatronique de Disney pourrait être vu dans la nature, mais nous avons hâte de le voir se promener autour de Galaxy’s Edge!

