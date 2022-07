Les images spectaculaires de James Webb sont parfaites pour être utilisées comme fond d’écran : téléchargez-les ici

Téléchargez les premières images capturées par le télescope spatial Jamess Web et utilisez-les comme fond d’écran de votre mobile

Mardi dernier, le 12 juillet, a été une journée historique. Et non, c’était dû à la présentation d’un certain téléphone portable au design transparent et aux « petites lumières ». En fait, c’est parce que, pour la première fois, nous avons pu voir Images capturées par le télescope spatial James Webbsorti le 25 décembre 2021.

Ces images, partagées par la NASA, nous ont permis de prendre une regarder différentes zones de l’espace avec la plus grande clarté que nous ayons connue à ce jour. Oui, vous savez quoi? Les photos sont parfaites pour être utilisées comme fond d’écran de votre mobile.

Téléchargez les photos du télescope spatial Jamess Webb en pleine résolution

La NASA donne la possibilité de télécharger les images à la résolution la plus élevée possible, dans des fichiers dont le poids peut dépasser 100 Mo dans certains cas. Cependant, il y a aussi la possibilité de télécharger des versions légèrement compressées beaucoup plus léger et parfait pour être utilisé comme papier peint.

Toutes les photographies, ainsi que quelques infographies et schémas intéressants, sont disponibles sur le site Web du télescope spatial, où une galerie a été mise en place avec tous les fichiers, y compris le image la plus profonde de l’univers jamais réalisé, auquel Google a dédié un « Doodle » dans son moteur de recherche. Ensuite, nous laissons quelques exemples d’images que vous pourrez trouver sur ladite page :

Pour télécharger les images en pleine résolutionvous devez vous rendre sur le site Web du Jamess Web Space Telescope et ouvrez l’image que vous voulez télécharger. Une fois là-bas, il vous suffit d’aller dans la section « Options de téléchargement » et de choisir le type et format de fichier que vous souhaitez télécharger, au format TIF ou PNG.

Télécharger des images du télescope spatial James Webb

