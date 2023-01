Les images officielles de Samsung pour le prochain Galaxy S23 sont divulguées «accidentellement»

13 janvier 2023 10:50:01 IST

Samsung lancera son prochaine série Galaxy S23 lors du prochain événement Galaxy Unpacked le 1er février. Cependant, grâce à de nombreuses fuites et rumeurs, nous avons déjà une idée assez claire de ce que sera la conception des appareils à venir et de ce qu’ils vont impliquer. Maintenant, cependant, nous avons une sorte de confirmation sur les aspects de conception de la série S23, grâce à une fuite accidentelle de Samsung, qui révèle à la fois les options de conception et de couleur disponibles pour le modèle de base du combiné Galaxy S23.

Selon Roland Quandt de WinFuture, il s’agit d’images marketing officielles de Samsung, et non de rendus créés par des fans basés sur des modèles précédents ou des prévisions de conception. Si vous voulez mieux voir le nouveau combiné, WinFuture a d’autres images répertoriées dans son rapport.

WinFuture a un record stellaire en matière de fuites et a le plus souvent eu raison sur les appareils de Samsung. Si cette fuite s’avère exacte, alors le Galaxy S23 ne pas avoir l’îlot de caméra surélevé qui figurait sur son prédécesseur, le Galaxy S22, de sorte que les trois caméras du téléphone dépassent individuellement de l’arrière du boîtier. Au lieu de cela, le boîtier de la caméra sera aligné avec le corps principal et seul l’élément de lentille externe dépassera.

Selon les rendus divulgués, le S23 sera disponible en quatre couleurs – noir, blanc, vert et lilas rosé. Le châssis S23 semble avoir le combo traditionnel de cadre en métal et de couvercle en verre que nous avons vu sur les versions précédentes.

Les Les spécifications du S23 sont encore inconnues, mais il y a des rumeurs d’avoir un nouvel écran OLED plus lumineux. De plus, la gamme devrait être alimentée en Amérique du Nord par le dernier processeur phare de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, et disposer d’un capteur de caméra à plus haute résolution avec des performances améliorées en basse lumière.

Étant donné que WinFuture prétend que ces images ont été accidentellement divulguées par Samsung et étaient en fait destinées à la presse dans le cadre de leurs campagnes de marketing et de relations publiques, les chances que cette fuite soit exacte sont considérablement élevées.

