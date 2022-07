Les images les plus choquantes d’Ana de Armas dans le rôle de Marilyn Monroe

in

Il a dépassé les attentes ! Quand on a su que Netflix en jetterait un film inspiré de la vie de Marilyn MonroeLes amoureux de cette icône des années 1950 plaçaient leurs espoirs sur une bonne actrice principale. Plus tard, il a été confirmé que ce rôle serait occupé par Anne d’armes. Et bien qu’au début l’incorporation de l’interprète cubaine au projet ait causé une certaine déception, elle a finalement réussi à montrer que personne ne pouvait jouer ce rôle comme elle.

Née à La Havane, cette actrice de 34 ans vit un métier de rêve présent. En 2019, cette jeune femme qui osait à peine prononcer des phrases en anglais surprenait Hollywood avec son travail dans Couteaux sortis, la cassette disponible sur Netflix dans laquelle il joue avec Chris Evans. Depuis, plus personne ne veut la perdre de vue et les grands producteurs misent sur un visage renouvelé, frais et surtout talentueux.

Il rejoint la franchise James Bond avec un personnage du dernier film, Pas le temps de mourir. puis a brillé avec eaux profondes, avec son ancien partenaire Ben Affleck. Mais sa chimie avec Chris Evans est indéniable et deux nouveaux projets les ont réunis : L’homme gris -première vendredi dernier sur Netflix- et fantôme, un film qui sera bientôt présenté en première sur Apple TV. Cependant, rien ne se compare à ce que pourrait être le grand rôle de sa vie et cela pourrait lui valoir une multitude de nominations lors de la prochaine saison de récompenses.

Il s’agit de Blondle film basé sur l’histoire de Marilyn Monroe qui sera présenté en première au Festival du film de Venise et qui a publié aujourd’hui des images choquantes qui révèlent une caractérisation digne d’admiration. Pas seul! Parmi les avancées publiées cet après-midi, quelques photos avec Adrien Brody, l’acteur qui jouera son mari Arthur Miller. D’après le roman de Joyce Carol OatesRubia a un scénario et une mise en scène de André Dominique.

Est-ce une histoire vraie à 100 % ? La particularité qui ressort de ce film est qu’il combine précisément des événements réels avec des moments fictifs qui imaginent la vie de ce qui fut la grande star hollywoodienne. Et c’est que, bien qu’il soit très facile de récupérer des fichiers pour se souvenir de tout sur sa vie à l’écran, il y a encore des secrets de sa vie intime qui n’ont jamais été connus.

Ana de Armas ne sera pas seule, puisque le casting est complété par les performances de Bobby Cannavale, Caspar Phillipson, Evan Williams, Toby Huss, Julianne Nicholson, Lily Fisher, Sara Paxton, David Warshofsky, Xavier Samuel, Michael Masini, Spencer Garrett, Chris Lemmon, Rebecca Wisocky, Scoot McNairy, Dan Butler, Garret Dillahunt, Lucy Devito et Ned Bellamy. Programmez cette date : du 23 septembreBlonde sera disponible sur Netflix.

+ Les images d’Ana de Armas en Marilyn Monroe

