Les images du test de redémarrage du corbeau révèlent que Jason Momoa est le vengeur gothique

Plusieurs images et un (très) bref extrait de séquences sont maintenant apparus montrant ce que Aquaman la star Jason Momoa aurait ressemblé à l’ange vengeur, Le corbeau. Tirées de séquences de test de la tentative de redémarrage du cinéaste Corin Hardy, les images et séquences sombres montrent Momoa dans la peinture faciale emblématique alors qu’il prend des poses typiques de Crow … et ressemble étrangement à celle de Joaquin Phoenix Joker…

Ce regard dans les coulisses du projet montre certainement à quel point Jason Momoa aurait été bien adapté pour le rôle, l’acteur affichant son physique distinctif aux côtés de l’aura éthérée attendue de Le corbeau. Il ne fait aucun doute qu’il y aura désormais beaucoup d’appels pour que le redémarrage soit repris, les fans aspirant à voir l’acteur se venger en tant qu’anti-héros gothique.

Créé par James O’Barr, Le corbeau tourne autour d’un jeune homme nommé Eric, qui est obligé de regarder sa fiancée, Shelly, assassinée par un gang de voyous de la rue après que leur voiture est tombée en panne. Eric reçoit ensuite une balle dans la tête, avant de mourir à l’hôpital. Il est bientôt ressuscité par un corbeau et cherche à se venger des meurtriers, les traquant et les tuant méthodiquement tout en faisant face à la perte de Shelly. L’histoire a déjà été adaptée en live-action, en 1994, avec Brandon Lee dans le rôle-titre et réalisé par Alex Proyas. Cette itération a fait l’objet de critiques positives, mais est malheureusement devenue tristement célèbre pour la mort sur le plateau de Lee, qui a été mortellement blessé pendant le tournage. The Crow a depuis engendré plusieurs suites beaucoup moins importantes, y compris Le corbeau : la cité des anges en 1996, Le corbeau : le salut en 2000, et enfin Le corbeau : prière méchante en 2005.

Pour ce que ça vaut, Corin Hardy n’a pas complètement abandonné l’espoir de porter sa version de The Crow sur les écrans. Le réalisateur travaillait au développement d’une nouvelle entrée dans la franchise The Crow depuis des années, et bien qu’elle soit maintenant suspendue, Hardy a récemment déclaré que cela pourrait encore arriver … un jour.

« C’est une histoire dont je suis juste amoureux et pour laquelle je me suis marié et j’y ai mis trois ans et demi, quatre ans de vie et de l’amour et du sang et de la sueur et des larmes, et j’ai une tonne de matériel, donc je ne le fais pas. savoir si un jour… Je suppose que je ne veux pas vraiment les montrer parce que je pense toujours qu’il y aura un Corbeau un jour, mais nous verrons « , a-t-il déclaré. « Je pense que le Corbeau original de James O’Barr roman graphique et les autres itérations ultérieures de ce personnage dans les bandes dessinées, il n’y a aucune raison de ne pas faire beaucoup plus avec ce personnage, le concept de The Crow, la mythologie de The Crow, et le ton et ce que cela représente est toujours unique dans le monde dans lequel nous nous trouvons en ce moment. »

Pendant ce temps, Jason Momoa est actuellement occupé avec un type très différent de héros de bande dessinée, reprenant le rôle d’Aquaman dans la prochaine suite de DC, Aquaman et le royaume perdu. Réalisé par James Wan à partir d’un scénario écrit par David Leslie Johnson-McGoldrick, et avec Amber Heard, Patrick Wilson, Dolph Lundgren et Yahya Abdul-Mateen II aux côtés de Momoa, Aquaman et le royaume perdu est prévue pour le 16 décembre 2022. Ce regard en coulisses sur Le corbeau nous vient de @WeBuildMechs et @itsRyanUnicomb.





