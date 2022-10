Les images du plateau de la saison 4 des garçons révèlent un retour surprenant

Spoilers potentiels pour The Boys Saison 4 ci-dessous …





Le tournage est maintenant en cours sur la quatrième saison de la série de super-héros extrêmement populaire, Les garçons, et plusieurs photos de tournage ont apparemment révélé le retour surprenant d’un personnage. Révélé avec l’aimable autorisation de l’utilisateur de Twitter Comicodigiel’image du tournage, qui se déroule actuellement à Toronto, montre que ALERTE SPOIL – nous n’avons en quelque sorte pas vu le dernier membre de The Seven Black Noir.

La dernière fois que nous avons vu Black Noir, c’était dans le dernier épisode de Les garçons Saison 3. Et ses derniers instants n’étaient pas… bons. La troisième saison en a révélé beaucoup plus sur le mystérieux Black Noir, avec des flashbacks montrant qu’il avait contribué à donner Solider Boy aux Russes. Après avoir passé une grande partie de la saison à se cacher, Black Noir se tourne vers Homelander qui, après avoir découvert qu’il est en fait le « fils » de Soldier Boy, tue Noir pour avoir caché cette information vitale.

Alors, avec Black Noir maintenant mort, qui porte ce costume vu sur ces images ? Pourrait Les garçons adapter maintenant l’origine originale de Black Noir à partir des bandes dessinées ? Nous ne gâcherons pas cela ici, juste au cas où ce serait bien le plan.

Quel que soit le résultat, le showrunner des Boys, Eric Kripke, a confirmé que le Black Noir que nous connaissons et aimons tous est mort. Ainsi, ce doit être quelqu’un d’autre dans le costume. « Les actions ont des conséquences », a déclaré Kripke à propos de la mort du personnage en juillet. « Nous avions besoin de quelque chose de vraiment choquant et mémorable, et je sais qu’il est un favori des fans, mais c’est venu très naturellement. »





Les garçons La saison 4 mettra en vedette un rôle plus important pour Ryan, le fils de Homelander

Basé sur la bande dessinée du même nom de Garth Ennis et Darick Robertson, Les garçons se déroule dans un univers où des individus super puissants sont reconnus comme des héros par le public et appartiennent à la puissante société Vought International. En dehors de leurs personnages héroïques, la plupart de ces soi-disant «héros» sont arrogants et corrompus, la série se concentrant sur les garçons titulaires, un groupe de justiciers cherchant à garder les super-héros corrompus sous contrôle.

Les garçons La saison 3 trouve Billy Butcher dans une position surprenante – calme et sur le droit chemin. En fait, ça a été une année de calme. Homelander a été maîtrisé. Et Butcher travaille maintenant pour le gouvernement, supervisé par Hughie entre tous. Mais les deux hommes ont hâte de transformer cette paix et cette tranquillité en sang et en os. Ainsi, lorsque The Boys découvrent une mystérieuse arme anti-Supe, cela les envoie s’écraser sur The Seven, déclencher une guerre et poursuivre la légende du premier super-héros : Soldier Boy.

Alors que les détails de Les garçons La saison 4 reste largement inconnue, il a été révélé que l’enfant acteur Cameron Crovetti deviendrait un habitué de la série, ce qui signifie qu’il y aura beaucoup plus de fils de Homelander, Ryan, dans la saison à venir. La série ajoutera également un assortiment de nouveaux héros et membres de la distribution, y compris Surnaturel anciens élèves Jeffrey Dean Morgan.

Avec Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capone et Karen Fukuhara en tant que justiciers titulaires et Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Chace Crawford, Jessie T. Usher et Nathan Mitchell en tant que principaux supes, les trois premières saisons de Les garçons sont désormais disponibles en streaming sur Amazon Prime Video. Les garçons La saison 4 n’a pas encore de date de sortie.