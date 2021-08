Les images du manoir hanté des Muppets révèlent un premier aperçu du spécial Halloween de Disney +

Le manoir hanté de Disney est l’une de leurs attractions de parc qui parvient d’une manière ou d’une autre à attirer les foules année après année, malgré très peu de changements au fil des décennies. La combinaison de peurs en direct, d’animatroniques brillantes et d’effets visuels semble être l’une de ces choses dont les gens ne peuvent pas se lasser. Alors que le manège a inspiré un film avec Eddie Murphy, qui n’a pas exactement mis le feu au monde, et qu’il y a aussi un remake en préparation chez Disney, le Maison hantée recevra d’abord une cure de jouvence Muppet alors que les adorables personnages de marionnettes apparaissent dans Manoir hanté des Muppets cet Halloween et grâce à Entertainment Weekly, nous avons eu un aperçu de quelques images de la spéciale.

Il n’y a actuellement aucune date de diffusion fixée pour la diffusion de l’émission spéciale sur Disney +, mais cela ne signifie pas que Disney ne va pas commencer à susciter l’enthousiasme pour la première nouvelle sortie des Muppets depuis leur Muppets maintenant série de sketchs diffusés sur la plateforme l’année dernière.

Manoir hanté des Muppets verra Gonzo être mis au défi de rester une nuit dans le manoir hanté et de lutter pour contrôler sa peur jusqu’au matin. Comme vous vous en doutez, il y aura beaucoup de frayeurs pour Gonzo, ainsi que des apparitions de l’équipe habituelle de Muppet et d’une foule de célébrités venant pour de brèves apparitions selon la tradition Muppet.

Ces dernières années, les Muppets ont été un peu perdus chez Disney, au grand dam des fans. L’original Spectacle de Muppets est arrivé sur la plate-forme l’année dernière et a immédiatement rappelé à tout le monde que les personnages fonctionnent mieux lorsqu’ils jouent selon leurs propres règles et leur propre format plutôt que d’être obligés de s’adapter à ceux des autres qui peuvent être populaires à l’époque. Les Muppets ont été construits sur une anarchie presque non scénarisée – du moins c’est ainsi que les scripts ont été écrits pour le faire paraître – et c’est exactement ce qui a manqué récemment à leurs productions. Tandis que Manoir hanté des Muppets n’est pas susceptible de résoudre complètement le problème, cela pourrait jouer en leur faveur et au moins fournir une petite lueur de magie Muppet.

Disney semble vraiment se préparer pour Halloween cette année, car nous recevons également un Lego Star Wars spécial pour la saison effrayante, Contes terrifiants. Le dernier ajout à la LEGO Star Wars Saga a lieu après les événements de L’ascension de Skywalker, et voit Poe et BB-8 faire un atterrissage d’urgence sur Mustafar, où ils rencontrent Graballa le Hutt qui rénove le château de Dark Vador en tant que premier hôtel de luxe tout compris inspiré des Sith dans la galaxie. Pendant que leur x-Wing est en cours de réparation, les personnages entendent une série de trois histoires effrayantes qui ont des liens avec des artefacts de la durée de la saga Star Wars, mais il semble que pendant que les histoires sont racontées, un plan beaucoup plus sinistre se dénoue. autour d’eux.

Avec la saison d’Halloween dans quelques mois seulement, il est probable que nous découvrirons les dates de première des offres de Disney’s All Hallows’ Eve, et il est probable qu’elles arriveront dans la semaine précédant le 31 octobre pour le plus grand public. impacter.

