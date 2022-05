Les images du film Spirit Halloween révèlent un premier regard sur Christopher Lloyd et Rachel Leigh Cook

Les premières images officielles ont été dévoilées pour le Esprit Halloween film. En avril, il a été signalé qu’un nouveau film était en préparation qui se déroulerait dans un Spirit Halloween, le célèbre magasin de détail saisonnier. Il a également été révélé que le film mettrait en vedette Christopher Lloyd (Retour vers le futur) et Rachel Leigh Cook (Elle est tout ça) dans des rôles principaux. Par Variété, deux nouvelles images viennent d’être publiées, l’une d’entre elles (ci-dessus) mettant en scène Lloyd en tant que riche promoteur immobilier Alec Windsor, qui, il y a des décennies, a disparu un soir d’Halloween « sans laisser de trace et depuis que son esprit maudit est dit hanter la ville chaque année le 31 octobre pendant une heure. »

FILM VIDÉO DU JOUR

La deuxième image (ci-dessous) présente Cook dans le rôle de Sue, une femme qui s’est récemment remariée après la mort de son premier mari. Lorsqu’un magasin Spirit Halloween ouvre ses portes dans un centre commercial abandonné, « le fils adolescent de Sue, Jake, et ses amis décident d’y passer la nuit pour un défi. Mais ils obtiennent plus que ce qu’ils avaient négocié lorsqu’un esprit en colère possède les personnages animatroniques à l’intérieur. » Vous pouvez lire la ligne de connexion officielle ci-dessous.

Lorsqu’un nouveau magasin Spirit Halloween apparaît dans un centre commercial désert, trois amis du collège qui pensent qu’ils sont devenus trop grands pour le tour ou le traitement osent passer la nuit enfermés à l’intérieur du magasin la nuit d’Halloween. Mais ils découvrent bientôt que le magasin est hanté par un esprit maléfique en colère qui a possédé les personnages animatroniques effrayants. Les enfants se lancent dans une aventure palpitante et effrayante afin de survivre à la nuit et d’éviter de devenir eux-mêmes possédés.

David Poag a réalisé le film, qui a déjà terminé le tournage, en utilisant un scénario de Billie Bates. Avec Lloyd et Cook, Esprit Halloween étoiles Donovan Colan (Zoé), Dylan Martin Frankel (La maison du corbeau), Jaiden Smith (Sang bleu), Marissa Reyes (La maison du corbeau) et Marla Gibbs (El Camino: un film Breaking Bad). Noor Ahmed, Shannon Houchins et Mike Haggerty produisent tandis que Clay Epstein est producteur exécutif.

Spirit Halloween devrait arriver cet automne





Effrayant Fun LLC

Esprit Halloween a été présenté à Cannes avec Film Mode Entertainment en charge des ventes internationales. Il est déjà prévu pour une sortie nord-américaine par Strike Back Studios en association avec Film Mode Entertainment.

« Nous sommes ravis de présenter des images inédites exclusives de Esprit Halloween aux acheteurs du monde entier pour la première fois à Cannes et pour donner au public du monde entier un avant-goût du film d’aventure ultime pour la famille et les enfants », aurait déclaré Epstein. « La réponse du marché mondial continue d’être positivement écrasante. »

« L’une des raisons pour lesquelles je me suis immédiatement connecté au scénario est qu’il est très inspiré par certains de mes films d’aventure préférés pour enfants qui grandissent à partir de Les Goonies, Gremlins, Escouade de monstres et tant de grands films réalisés par Amblin Entertainment », a ajouté Ahmed.

Esprit Halloween devrait sortir plus tard cette année, probablement juste à temps pour la saison d’Halloween, mais aucune date de sortie officielle n’a été annoncée à ce jour.





La première bande-annonce de She-Hulk confirme la sortie en août de la dernière série Marvel

Lire la suite