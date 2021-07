Les images du film Flash révèlent la Batmobile et la Batcave de Michael Keaton

Il y a eu de nombreuses révélations divulguées de l’ensemble de Le flash film au cours du dernier mois depuis le début du tournage au Royaume-Uni sur le dernier opus de DC Extended Universe, qui voit Barry Allen, joué par Ezra Miller, rejoint par Supergirl (Sasha Calle), et non seulement Batman de Ben Affleck mais aussi la cape de Michael Keaton croisé. Alors que nous avons vu Keaton sur le plateau en tant qu’ancienne version de Bruce Wayne et quelques aperçus de Wayne Manor, nous avons maintenant vu quelque chose que tout le monde attendait – la batcave et la Batmobile classique de 1989.

Le flash est réalisé par Andy Muschietti et s’inspire librement du Point de rupture histoire, qui est un conte multivers qui a permis le retour de Keaton Homme chauve-souris, ainsi que The CW’s Flash, pour arriver dans le film. On nous a donné un aperçu de Keaton sur le plateau presque dès le début du tournage du film, et Muschietti lui-même a taquiné le retour de l’un des Batmen les plus aimés de la franchise, mais a publié une image du logo de Batsuit avec des gouttes de sang dessus. . Cependant, les images les plus récentes ne sont pas du tout une allumette, mais un aperçu clair et complet de la version très familière de la Batmobile et de la Batcave.

Les images de la nouvelle construction de la Batcave recréée seront certainement un voyage nostalgique pour ceux qui ont grandi avec Time Burton Homme chauve-souris film comme le moment charnière de la vie cinématographique de Dark Knight, et revoir la Batmobile sur sa plate-forme rotative est un tout autre jeu de balle. Il n’y a pas beaucoup de véhicules dans l’histoire du cinéma qui soient aussi emblématiques que la Batmobile de Keaton, et même par rapport aux voitures qui ont été utilisées depuis dans la franchise, c’est toujours l’un des meilleurs manèges de Batman.

Michael Keaton a joué pour la première fois Batman dans le film de Tim Burton qui a redéfini le genre des super-héros, qui n’avait, jusque-là, pas vraiment répondu aux attentes. le Superman les films étaient une chose, mais Homme chauve-souris était sombre, graveleux et pas ce que les gens étaient habitués à voir dans les séries télévisées des années 60. La suite, Le retour de Batman, a vu Keaton en costume, affrontant The Penguin et Catwoman, mais beaucoup pensaient que le film poussait l’obscurité trop loin, ce qui a conduit à Batman pour toujours et Batman et Robin presque tuer la franchise en raison de leurs efforts pour faire de Batman une affaire brillante et joyeuse.

Maintenant, les fans pourront revoir Keaton dans le rôle, et avec toutes les taquineries et les efforts déployés pour recréer le monde de 1989 Batman, il est clair que le rôle de Keaton n’est pas une simple apparition en camée, et il y a maintenant beaucoup de questions quant à la portée de l’apparence du « vieux » Bruce Wayne. Les rumeurs ont déjà commencé à suggérer qu’il pourrait devenir une sorte de mentor de type Nick Fury non seulement Le flash, mais dans d’autres films DCEU du futur. Cependant, il semble probable que ce sera quelque chose que nous ne découvrirons qu’après la sortie du film dans les cinémas l’année prochaine.

Sujets : Flashpoint, Flash, Batman