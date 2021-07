Les images du film Flash donnent un meilleur aperçu du nouveau costume et du nouveau Batcycle de Batfleck

Suite à la diffusion de plusieurs images de Ben Affleck Homme chauve-souris sur le tournage de la prochaine sortie DC, Le flash, encore plus de photos du tournage sont maintenant apparues offrant un meilleur aperçu du Dark Knight et de son monstrueux Batcycle. Les images viennent encore une fois du tournage sur Le flash, qui se déroule actuellement à Glasgow. Le film trouvera apparemment le héros de DC lancé dans le multivers, l’étendue des représailles de Ben Affleck en tant que Batman restant actuellement un mystère.

D'autres images affluent de Glasgow !

Sur la base de ces images, Ben Affleckportera à nouveau le costume volumineux de Batman qui est populaire auprès des fans depuis ses débuts en 2016 Batman v Superman : L’Aube de la justice, avec son mode de transport suivant la même esthétique bestiale que sa Batsuit et sa Batmobile.

Enfin, bien que floue, une vue en angle de face de la Batcycle a fait surface !

Réalisé par Andy Muschietti, Le flash aurait présenté au public le multivers, en s’inspirant de l’arc de bande dessinée The Flashpoint Paradox, qui voit l’homme le plus rapide voyager dans le temps pour tenter de sauver sa mère, qui a été assassinée pendant son enfance. Comme c’est si souvent le cas avec ces mésaventures de voyage dans le temps, l’ingérence de Barry le trouve émergeant dans un univers alternatif beaucoup plus sombre dans lequel les Amazones et les Atlantes sont impliqués dans une guerre totale qui a laissé la planète détruite. Alors que la bande dessinée découvre que Barry Allen rencontre une version alternative beaucoup plus violente de Batman, qui a émergé à la suite de la mort de Bruce Wayne, tué par le même criminel qui a assassiné ses parents dans la chronologie originale, Le flash ramènera plutôt l’itération du personnage de Michael Keaton dans la mêlée.

Les fans de DC se sont demandé à quel point Ben Affleck et Michael Keaton seraient impliqués, le réalisateur Andy Muschietti ayant offert quelques indices concernant le premier et l’appelant « une partie très importante de l’impact émotionnel du film », en particulier en ce qui concerne sa relation avec Barry Allen, joué une fois de plus par Ezra Miller. « C’est le film de Barry, c’est l’histoire de Barry », a ajouté le cinéaste. « Mais leurs personnages sont plus liés qu’on ne le pense. Ils ont tous les deux perdu leur mère à cause d’un meurtre, et c’est l’un des vaisseaux émotionnels du film. C’est là qu’Affleck Batman entre en jeu. »

Bien que l’on ne sache pas encore grand-chose sur l’étendue de l’implication de l’un ou l’autre acteur, Muschietti a déclaré que Le flash dans « inclusif » en ce qui concerne les franchises précédentes en disant: « Ce film est un peu une charnière dans le sens où il présente une histoire qui implique un univers unifié où toutes les itérations cinématographiques que nous avons vues auparavant sont valides. C’est inclusif dans le sens qu’il dit que tout ce que vous avez vu existe, et que tout ce que vous verrez existe, dans le même multivers unifié. »

Avec les multiples versions de Homme chauve-souris, des photos de tournage récentes ont taquiné plus d’un Barry Allen, avec Ezra Miller photographié agissant aux côtés d’un acteur inconnu qui lui ressemble beaucoup. Si cela ne suffisait pas déjà à faire face, Le flash est également sur le point de présenter Sasha Calle en tant que Supergirl, qui, selon beaucoup, sera le remplaçant de Superman dans cet univers alternatif.

Le flash devrait sortir aux États-Unis le 4 novembre 2022.

