Les images divulguées du Motorola Razr 3 montrent une conception plus carrée et un système de caméra amélioré

Le leakster technologique réputé, Evan Blass, a partagé quelques images d’un prochain smartphone pliable de Motorola qui serait le prochain Moto Razr 3. L’appareil, qui a reçu le nom de code Maven, dispose de deux caméras améliorées – un capteur principal de 50 MP et un capteur de 13 MP pour les prises de vue ultra-larges et macro.

Les photos révèlent également que le Razr perdra son menton emblématique, un élément de conception que Motorola avait décidé de poursuivre depuis les emblématiques Moto Razr du début des années 2000. Il semble que la lèvre se replie sur elle-même pour former une forme carrée lorsqu’elle est fermée, ce qui est un choix de conception qui s’éloigne à la fois des remakes modernes de l’appareil et de son design classique.

Blass pense également que le capteur d’empreintes digitales a été intégré au bouton d’alimentation situé sur le côté de l’appareil. Le scanner d’empreintes digitales était sur le menton de l’édition 2019 du Moto Razr, alors qu’en 2020, le scanner était à l’arrière de l’appareil. Compte tenu de sa forme et de sa taille, l’idée de le placer à l’arrière était étrange, les clients ayant du mal à accéder au scanner d’une seule main.

L’appareil est apparemment alimenté par un SoC Snapdragon 8 Gen 1, 12 Go de RAM et aura jusqu’à 512 Go de stockage interne. Il y aura également une variante « Pro » ou « Plus » avec des spécifications encore meilleures.

L’appareil embarquera un système à deux caméras à l’arrière, avec un capteur principal de 50 MP et un capteur de 13 MP pour les prises de vue ultra larges et macro. Pour la caméra selfie, Motorola a décidé d’opter pour une découpe perforée, abritant un capteur 32MP.

Motorola a opté pour un écran pliable FHD +, qui, avec la conception globale volumineuse et carrée de l’appareil, ressemble étroitement aux téléphones Samsung Z Flip. Il sera intéressant de voir comment cela se superpose contre le prochain Samsung Z Flip 4.

Le Moto Razr 3 sortira pour la première fois en Chine, en juillet ou août. Bien que l’on ne sache pas quand l’appareil sera lancé dans le monde, les passionnés de technologie pensent qu’il sortira d’ici la fin de l’année.

