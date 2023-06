Les images de Valentina, la fille de Salma, et d’Olmo Cuarón, le fils d’Alfonso Quelle est leur relation ?

célébrités

Quelle est votre relation entre Valentina Pinault et Olmo Cuarón ?



© Olmo CuaronValentina a accompagné Olmo à sa remise des diplômes

La nouvelle génération de célébrités mexicaines grandit, comme l’ont montré des images partagées sur les réseaux sociaux Colombe de la Saint-Valentin (fille de Salma Hayek) et Orme Cuaron (fils d’Alfonso Cuarón) à une remise de diplômedonc, nous vous disons quelle est la relation de ces jeunes.

Le plus jeune fils du réalisateur mexicain a assisté à sa soirée de remise des diplômes avec la fille aînée de Salma et Olmo a laissé des preuves de la fête sur ses réseaux sociauxoù il attire rapidement l’attention du public.

Les photos vous permettent de voir Valentina Paloma Pinault dans une robe noire avec ses cheveux lâchés et Olmo dans un costume et une cravate couleur vin. Les jeunes ont également été montrés en train de s’amuser avec les accessoires gonflables sur le tapis rouge et dans la voiture en direction de la remise des diplômes de fin d’année d’Olmo à l’ACS International School de Hillingdon, au Royaume-Uni.

Olmo a également été montré aux côtés de sa sœur, Bu, et de son père, le réalisateur mexicain Alfonso Cuarón et a partagé des images dans sa casquette et sa robe alors qu’elle recevait son diplôme.

+ Quelle est la relation entre Olmo Cuarón et Valentina Paloma ?

Salma Hayek et Alfonso Cuarón sont amis depuis des annéesqui semble avoir été héritée de ses enfants, puisque les familles ont partagé non seulement des tapis rouges, mais aussi des voyages, des vacances et maintenant une remise des diplômes. Récemment, Salma et Alfonso ont été vus lors d’un concert de Beyoncé à Londres avec d’autres stars.

la fille de Cuaron Bu, 20 ans, a partagé une vidéo avec Valentina, 15 ans, sur son TikTok, soulignant la proximité entre leurs familles et l’amitié entre les Hayek et les Cuarón.

Dans les commentaires sur les réseaux sociaux, ils ont souligné que l’amitié entre Olmo Cuarón et Valentina Paloma C’est celui que beaucoup aimeraient avoir: « C’était son partenaire de danse, si ce n’est pas de l’amitié, je ne connais pas le sens alors » et « cousins ​​​​de pouvoir» étaient quelques-uns des commentaires.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?