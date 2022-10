Les images de rendu de l’iPhone SE 4 montrent un design inspiré de l’iPhone XR

L’iPhone SE 4 devrait sortir début 2023 – et ressemblera à une version moderne de l’iPhone XR. Comment vous pouvez imaginer cela est montré par de nouvelles images de rendu par le célèbre leaker Apple Jon Prosser.

L’iPhone SE 4 attendu pour le printemps 2023 devrait moins ressembler à son prédécesseur, l’iPhone SE 3. Au contraire, Apple reprendra le design de l’iPhone XR sorti en 2018. Le célèbre leaker et expert Apple Jon Prosser a répandu cette rumeur en août. Maintenant, il réaffirme ses déclarations et fournit les images de rendu appropriées d’un iPhone SE 4 dans le look de l’iPhone XR via Front Page Tech.

Face ID pour l’iPhone SE 4 ?

Alors que l’iPhone SE 3 actuel est essentiellement une variante économique de l’iPhone 8, l’iPhone SE 4 devrait adopter le facteur de forme de l’iPhone XR. La prochaine génération du modèle d’entrée de gamme d’Apple devrait donc se passer de bouton home et apporter un écran de 6,1 pouces avec une encoche et des bords plus étroits.

Jusqu’à présent, il n’est pas clair si Apple intégrera Face ID dans le modèle bon marché, comme ce fut le cas avec l’iPhone XR. Il est également concevable que le fabricant s’en tienne à Touch ID et installe un capteur correspondant dans le bouton sur le côté du boîtier de l’iPhone SE 4. Cela permettrait de réduire considérablement les coûts de fabrication. Bien que Jon Prosser n’ait partagé aucun détail sur le fonctionnement interne du prochain smartphone d’Apple, il est prudent de supposer que l’iPhone SE 4 sera alimenté par une puce de la série A à jour – comme c’était le cas avec les versions SE précédentes. .

Selon Jon Prosser, l’iPhone SE 4 devrait apparaître début 2023 dans les coloris Midnight, Starlight et PRODUCT(RED).