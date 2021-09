Les images de Matrix Resurrections apportent des vibrations à John Wick et de nouveaux indices sur le retour de Neo

Notre premier regard officiel sur Keanu Reeves dans The Matrix Resurrections a été révélé. Avant la sortie de la première bande-annonce du film jeudi, Warner Bros. Pictures a dévoilé les premières images qui peuvent être vues en visitant le site Web associé WhatsInTheMatrix.com. La séquence comprend un regard sur Reeves en action alors qu’il reprend le rôle de Neo, et des images de son retour donnent aux fans John Wick vibrations qui continuent de se propager sur les réseaux sociaux. Et ils le voient comme une bonne chose.

« La merde est juste devenue réelle. John Wick est entré La matrice. Les machines sont foutues », lit-on sur un tweet, y compris une photo de Reeves dans la première séquence. Il est facile de voir ce que les fans veulent dire en regardant la photo, qui pourrait facilement passer pour un John Wick : Chapitre 4 capture d’écran.

La merde est juste devenue réelle. John Wick est entré dans Matrix. Les machines sont vissées. ?? pic.twitter.com/guwPH17ziX – Fan de Hrithik Roshan (@iHrithiksSniper) 7 septembre 2021

Un autre fan a tweeté : « Matrix 4 mais il semble que Neo soit maintenant John Wick. Je me demande si la série John Wick s’est déroulée dans l’univers Matrix… J’attends avec impatience le déchaînement des doubles tirs à la tête de Neo. »

Matrix 4 mais il semble que Neo soit maintenant John Wick. Je me demande si la série John Wick se déroule dans l’univers Matrix… Dans l’attente du déchaînement Neo double headshot. pic.twitter.com/pUa6gEDlkZ – Peter ️🍺 (@PeteYourDoom) 7 septembre 2021

Curieusement, Neo et John Wick devaient à un moment donné s’affronter au box-office avec la même date de sortie en salles. Les résurrections matricielles et John Wick : Chapitre 4 devaient tous deux être diffusés plus tôt cette année le 21 mai 2021, avant que la pandémie ne modifie ces plans. Le quatrième John Wick le film a fini par être repoussé à l’année prochaine, bien que Warner Bros. Pictures sortira La matrice 4 en décembre. Si les fans sont époustouflés rien qu’en voyant ces nouvelles photos de Reeves en tant que Neo, nous ne pouvons qu’imaginer ce que ce serait au cinéma si ces deux films étaient présentés ensemble.

Une autre révélation intéressante à sortir de la première séquence fournit un autre indice sur le retour de Neo, et ce n’est probablement pas ce que la plupart des fans pensaient. Un moment montre Neo en train de faire éclater une pilule bleue devant un miroir dans un très bref clip. Les images passent rapidement, mais les fans aux yeux d’aigle pourraient remarquer que le reflet de Neo n’est pas celui de Reeves, mais d’un autre homme beaucoup plus âgé. Nous pouvons maintenant laisser commencer les spéculations sur ce qui se passe ici, mais c’est notre premier indice sur la façon dont Neo est de retour après avoir apparemment disparu dans le dernier film.

Donc, en gros, c’est John Wick: The Matrix Adventures https://t.co/P0knIjnvbB — (@funkybukkyo) 7 septembre 2021

Matrix 4 doit confirmer que John Wick n’était qu’un purgatoire numérique créé pour les machines dans lesquelles Neo est piégé depuis 18 ans et c’est son évasion de ce monde – Henry Gilbert (@hEnereyG) 7 septembre 2021

Mon père est convaincu depuis un an que Matrix Resurrections et John Wick 4 sont le même film. Cette image ne fait que renforcer sa revendication. https://t.co/VSYqzDbzyn – Owen aime les bandes dessinées (@owenlikescomics) 7 septembre 2021

D’autres captures d’écran révèlent d’autres aperçus de la suite. Cela inclut un premier aperçu de Yahya Abdul-Mateen II qui rejoint la franchise avec son rôle dans Les résurrections matricielles. Récemment, l’acteur a expliqué à quel point il était étonné lorsqu’il tournait le film avec Reeves, alors qu’il entrait dans le projet en tant que grand fan de La matrice.

« Je me souviens de Keanu et de sa première ligne », a déclaré Abdul-Mateen à THR. « J’ai levé les yeux, et il y avait Keanu, et j’ai dit, ‘Oh merde, je suis vraiment dans La matrice.’ C’était juste Keanu dans cette voix. Et la technologie que Lana a incorporée et la réalisation de films, des appareils photo que je n’ai jamais vus auparavant. C’est tellement ambitieux. C’était vraiment intéressant de faire La matrice 4 à une époque où le monde était si déformé et où la réalité était si déformée. Cela pourrait s’insinuer un peu si vous le permettez. »

Voici votre rappel que dans un univers alternatif, John Wick et Matrix sortaient le même jour https://t.co/yBzBSbHgCT – SmackNPie #Palestine (@SmackNPie) 7 septembre 2021

Bruh. Inverse. Neo est sur le point de frapper John Wick après avoir réalisé que quelqu’un a volé son avatar et a fait des films avec dans Matrix. https://t.co/BVnv10guoS – Alex Billington @ #Venezia78 (@firstshowing) 7 septembre 2021

C’est ce qui se passe lorsque vous tournez un film Matrix aux côtés de la franchise John Wick. Vous obtenez Jonathan « Wick » Anderson. https://t.co/Nu24JJJ48e – weeamood est absent (@weeamood) 7 septembre 2021

Keanu filme évidemment Matrix 4 et John Wick 4 en même temps #MatrixResurrections#JohnWick4pic.twitter.com/FwQeB3Yr1H – SnackBytes (@SnackByteso1) 7 septembre 2021

Les résurrections matricielles sortira le 22 décembre 2021. Avant cela, la première bande-annonce arrivera cette semaine le jeudi 9 septembre. Vous pouvez voir ce que les autres fans disent du John Wick ressemblance sur Twitter.

Sujets : La Matrice 4, La Matrice