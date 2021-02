Les images de l’Armée des Morts présentent la première sortie de Zack Snyder en tant que directeur de la photographie

Le prochain film zombie-heist de Zack Snyder a laissé tomber ses premières images avec la bande-annonce de l’Armée des morts, et le pic en avant-première promet une expérience pour les téléspectateurs remplie de chaos, de sensations fortes, d’intensité captivante et de beaucoup de sang. Zack Snyder a déjà partagé une photo de ses séries de Armée des morts, révélant à quoi ressembleraient ses zombies; mais avec ce teaser complet, nous savons maintenant que nous allons voir la véritable « armée des morts » faire des dégâts contrairement à celle de Jeu des trônes.

C’est ton jour de chance … 💀💀💀 ARMÉE DES MORTS

💰💰💰 bande-annonce

🍒🍒🍒 @ZackSnyder

💀💀💀 sur Netflix partout le 21 mai pic.twitter.com/bxzNgc0FsD – NetflixFilm (@NetflixFilm) 25 février 2021

Le Armée des morts la bande-annonce s’ouvre sur une vue dévastée de Las Vegas; un peu comme un Wayne Manor et un Hall of Justice détruits dans le Ligue de justice taquin. Il y a cette ambiance d’un futur dystopique, où les villes sont devenues vides. La bande-annonce montre ensuite un aperçu de Dave Bautista et Matthias Schweighöfer se préparant en cercle avec les autres pour probablement tuer des zombies avant de nous conduire à ce qui ressemble au début de l’apocalypse des zombies d’un casino de Las Vegas.

Ce qui suit est la meilleure partie du teaser, qui montre des milliers et des milliers de zombies se précipitant dans les rues de Las Vegas, tandis que des hélicoptères font des ravages en larguant des bombes sur eux et en les tirant depuis les airs comme des fourmis.

Et la raison de cette expérience de visionnement épique n’est autre que le réalisateur Zack Snyder, qui a décidé de reprendre lui-même le travail de la caméra pour son projet de passion. C’est vrai! Zack n’assumerait pas seulement des responsabilités de réalisateur dans celui-ci, mais serait également le directeur de la photographie du film, pour la toute première fois de sa carrière, sur un projet de long métrage. Ses seuls autres crédits de directeur de la photographie comprennent son court métrage 2107 Fer à vapeur à neige, qu’il a également écrit et réalisé. Et le Armée des morts teaser prouve que Snyder connaît très bien son travail.

Les séquences donnent des vibrations comme celle de Snyder 300, où nous assistons à des séquences de combat avec zoom instantané des caméras, avec des prises de vue entrant et sortant de la portée du spectateur pour correspondre à la férocité de l’action à l’écran. Et ce n’était qu’une minute d’un teaser pour le film.

Les couleurs cinématographiques de Zack Snyder semblent avoir un peu changé avec ce film qui donnera aux téléspectateurs une vision différente de ses techniques, à l’image de l’approche précédente de Snyder avec les films. Le style de réalisateur de Snyder comprend des couleurs et des thèmes aux tons sombres, qui se reflètent également dans le choix de sa partition musicale et de son travail de caméra. Armée des morts est plus brillant en termes de paramètres de couleur et, par son apparence, comportera également des éléments de plaisir avec l’action.

Parler davantage de ses préférences cinématographiques, si vous regardez Gardiens et Homme d’acier, Snyder utilise également la rampe de vitesse, où sa séquence s’accélère ou ralentit de manière exponentielle en quelques secondes. Prenez le combat Zod contre Superman, par exemple, où à un moment donné la vitesse de tir ralentit pour se concentrer sur leur conflit individuel, mais lorsque vous regardez du point de vue des citoyens de Metropolis, nous voyons une photo en rampe rapide de la même chose. La façon dont les séquences d’hélicoptères sont décrites dans le teaser, nous pouvons nous attendre à un style similaire de filmmakig avec ce film.

Un aspect plus intéressant de sa direction à explorer ici serait son utilisation de longues prises (ou une illusion de celles-ci) [as in the warehouse scene in BvS], où il évite les coupures et dépeint de longues séquences de combat pour garder le public captivé dans l’instant. Comme cela va être un bain de sang zombie, il peut y avoir plusieurs de ces séquences.

Le teaser est également un aperçu extraordinaire du fantastique travail VFX que Snyder et son équipe ont réalisé pour créer ce film épique de braquage de zombies; prouvant ainsi que finalement, nous aurons en fait une vision différente des films de zombies. Au fil des ans, nous avons regardé des tonnes de films de zombies, sans parler d’une série complète basée sur le thème couvrant une décennie entière. Mais l’envie de Snyder de jouer avec des effets spéciaux et des mouvements de caméra insensés remplira sûrement celui-ci d’une aventure supplémentaire alimentée par l’adrénaline.

Comme le titre l’indique, Armée des morts, Le film de Snyder dépeint en fait une armée littérale d’entre eux amassant autour de la ville, assassinant et tournant tout le monde sur leur chemin. Le travail des effets spéciaux semble si authentique au thème que le teaser seul vous accrochera à l’histoire. Nous avons également un aperçu du braquage du synopsis du film abordé plus tôt, alors que nous voyons Bautista sauter par-dessus des chaises pour atteindre le coffre-fort (qui est probablement un coffre-fort de casino) et voler les cargaisons d’argent liquide qu’il détient. C’est Ocean’s Eleven se rencontre Seconde Guerre mondiale sorte d’accord.

Armée des mortsdeviendra également une franchise à part entière. Snyder a déjà terminé la préquelle, qui sera dirigée par Schweighöfer, qui y jouera également. Cela signifie que nous aurons une histoire appropriée sur les événements de Armée des morts assez tôt.

Regardez le teaser ci-dessous. Il n’a pas grand-chose à donner dans le contexte de l’histoire et n’a vraiment qu’un seul dialogue, mais nous « creusons » sûrement le chaos des zombies et les graphismes épouvantables dépeignant la destruction et le désarroi de Vegas. On a l’impression que les morts sont là pour faire la fête! Zack Snyder’s Armée des morts sortira sur Netflix le 21 mai. Le film met en vedette Dave Bautista, Matthias Schweighöfer, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Garret Dilahunt et Hiroyuki Sanada à la tête d’un ensemble plus large.

