Les images de la série Peacemaker First Look révèlent le spin-off de Suicide Squad HBO Max

James Gunn a partagé un nouveau regard sur le prochain Pacificateur série cast. Le réalisateur / scénariste passe clairement un bon moment avec les acteurs et l’équipe de La brigade suicide spin-off alors que le tournage se poursuit à Vancouver, Canada. Gunn et Warner Bros. ont choisi de travailler au Canada plutôt qu’aux États-Unis en raison de leur gestion de la crise de la santé publique, que le directeur juge supérieure. Le tournage vient de commencer le mois dernier et devrait durer au moins jusqu’en juin, à condition que les choses se passent bien dans les coulisses.

James Gunn’s Pacificateur définir l’image montre John Cena comme Peacemaker, avec Steve Agee comme John Economos et Jennifer Holland comme agent de la NSA Emilia Harcourt. Ces personnages seront également vus dans La brigade suicide cet été. En plus des personnages mentionnés ci-dessus, Leota Adebayo de Danielle Brooks, The Vigilante de Chris Conrad et Clemson Murn de Chukwudi Iwuji sont tous présentés sur la photo, avec un Gunn masqué. La première image semble être la même, mais sous un angle différent, tandis que la troisième est tous assis ensemble sous le même porche. Le réalisateur a reconnu Robert Patrick, qui n’était pas sur le plateau aujourd’hui.

Un fan de DC a tweeté à James Gunn pour voir s’ils travaillaient sur des scènes d’action ou dramatiques, ce à quoi le réalisateur a répondu: « Aujourd’hui? Les deux! » Le réalisateur a eu beaucoup de plaisir à travailler avec ces personnages de DC et à interagir avec les fans sur les réseaux sociaux, ce qu’il a toujours aimé faire. Avec la production sur le Pacificateur La série devrait durer encore quelques mois, on pense qu’elle sera diffusée en janvier 2022.

Pour ce qui est de La brigade suicide, le film est toujours sur la bonne voie pour sortir dans les salles en août. Warner Bros. prévoit de sortir le film simultanément sur HBO Max, même s’il a été prédit que les salles de cinéma seront ouvertes d’ici là. Évidemment, cela pourrait changer à tout moment, mais pour l’instant, le studio semble confiant dans sa stratégie de sortie pour tous ses films 2021. Quant à savoir si oui ou non Pacificateur est une série préquelle, James Gunn n’a pas dit, ce qui signifie que nous devrons probablement voir comment La brigade suicide se termine cet été afin de tout comprendre.

James Gunn a écrit le Pacificateur série alors qu’il terminait ses travaux sur La brigade suicide pendant la pandémie. HBO Max l’a commandé directement à la série en septembre 2020, Gunn réalisant également plusieurs épisodes, dont le premier épisode. Gunn a déclaré que la série était l’occasion d’explorer les problèmes mondiaux actuels à travers le personnage principal de John Cena. Il a fallu huit semaines pour écrire la première saison, en utilisant le temps qui lui avait été alloué pour faire une pause entre son travail sur The Suicide Squad et Marvel Studios ‘ Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. L’émission comprendra huit épisodes, tous écrits par Gunn. Vous pouvez consulter un nouveau look sur Pacificateur ci-dessus, grâce à Twitter officiel de James Gunn Compte.

Il est également important de dire que notre copain – et un autre membre régulier de la distribution nous manque – @ robertpatrickT2 sur cette photo, mais il n’est pas en ville aujourd’hui! Voici ce que nous tournons en ce moment: pic.twitter.com/NkZ1bVVwBs – James Gunn (@JamesGunn) 18 février 2021

Aujourd’hui? Tous les deux! – James Gunn (@JamesGunn) 18 février 2021

Sujets: Peacemaker, Suicide Squad 2, Streaming, HBO Max