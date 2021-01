Les images de la série Obi-Wan Kenobi révélées

De nouvelles images ont été publiées du gigantesque décor construit pour le tournage du prochain série dérivée de ‘Guerres des étoiles’ sur le caractère de Obi Wan Kenobi, qui sera à nouveau joué par Ewan McGregor.

La nouvelle série retombées Il se situera entre la trilogie prequel et la trilogie originale, 10 ans après les événements de la Épisode III de ‘Guerres des étoiles’, ‘La vengeance des Sith’. Ewan McGregor reviendra au rôle de l’iconique Jedi, en outre, il a été annoncé que Hayden Christensen reviendrait comme Anakin Skywalker ou comme un jeune dark vador.

Au cours des derniers mois, il y a également eu des rumeurs selon lesquelles la participation de Luke et Leia quand ils étaient enfants lors de la nouvelle série, en plus des déclarations du président de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, qui a dit qu’ils montreraient la « revanche du siècle » entre Obi-Wan et Dark Vador.

La nouvelle série n’aura que six épisodes, qui sont en production à Angleterre et maintenant, la publication britannique, le Soleil, a partagé quelques images du gigantesque décor construit sur un terrain abandonné en Angleterre, qui a provoqué la colère des habitants d’une petite ville voisine, Buckinghamshire, en raison de l’impact écologique, de la pollution visuelle et de l’augmentation du trafic.







Pour le moment, aucune autre information n’a été divulguée sur la nouvelle série retombées, cependant, il est prévu qu’il puisse atteindre la plate-forme de Disney + au bout du 2022 ou débuts de 2023.