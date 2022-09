Les images de la série 3 de His Dark Materials offrent un premier aperçu de la saison finale

Une poignée d’images offrent un nouveau regard sur la troisième et dernière saison de la série dramatique fantastique acclamée par la critique, Ses matières sombres. Publié avec l’aimable autorisation de le compte Twitter officiel de Ses matières sombres, les images nous donnent un aperçu de ce qui nous attend alors que Lord Asriel de James McAvoy met en œuvre ses plans pour entrer en guerre avec l’Autorité. Vous pouvez consulter le dernier regard sur Ses matières sombres Saison 3 ci-dessous.





Basée sur la trilogie de romans du même nom de Philip Pullman, la première saison de Ses matières sombres a commencé en novembre 2019, avec la deuxième saison diffusée en novembre 2020. Produit par Bad Wolf et New Line Productions pour BBC One et HBO, Ses matières sombres plonge le public dans une réalité multi-monde et commence dans un monde alternatif où toutes les âmes humaines se manifestent comme des compagnons animaux appelés démons.

FILM VIDÉO DU JOUR

La série est centrée sur une orpheline nommée Lyra, interprétée par Logan star Dafne Keen, qui part à la recherche de son ami disparu. Elle découvre bientôt un complot d’enlèvement et un dangereux secret impliquant le rebelle Lord Asriel et l’autoritaire Marisa Coulter, ainsi que la découverte qu’elle fait l’objet d’une prophétie de sorcières selon laquelle elle changera le monde.

Tous ces mystères sont liés à une substance cosmique invisible appelée Dust, avec Lyra se lançant dans une aventure qui la met sur une trajectoire de collision avec notre monde et un adolescent nommé Will, qui est lui-même poursuivi par des personnages liés à son père disparu.





Ses matières sombres La saison 3 sera la dernière sortie de la série

HBO

« La troisième saison de His Dark Materials verra Will (Amir Wilson), le porteur de The Subtle Knife, et Lyra (Dafne Keen), l’enfant prophétisé, voyager à travers plusieurs mondes pour se trouver et se protéger », la ligne de connexion officielle de Ses matières sombres La saison 3 se lit.

Le producteur exécutif Dan McCulloch ajoute : « Au moment où nous avons commencé la première saison de His Dark Materials, nous avions cartographié les trois romans pour savoir dans quelle direction nous nous dirigions. Chaque détail et chaque personnage de cette incroyable œuvre de fiction a été analysé et discuté. depuis quatre ans maintenant, et arriver enfin dans les nombreux mondes de The Amber Spyglass est passionnant. »

Les derniers instants de Ses matières sombres La saison 2 a vu les anges promettre leur soutien au père de Lyra, Lord Asriel, et à son plan d’entrer en guerre contre l’Autorité. Si ce n’était pas déjà assez dramatique, Lyra se retrouve enlevée par sa mère, Marisa Coulter.

« La saison 3 est folle », déclare Dafne Keen à propos de la dernière sortie de la série. « C’est à 100% la chose la plus étrange que j’ai jamais tournée de toute ma vie. »

Avec Dafne Keen dans Lyra Belacqua, Ruth Wilson dans Marisa Coulter, James McAvoy dans Lord Asriel Belacqua, Amir Wilson dans Will Parry et Nina Sosanya dans Elaine Parry, ainsi que les voix de Kit Connor dans Pantalaimon et feu Helen McCrory dans Stelmaria, HBO a confirmé que Ses matières sombres La saison 3 sortira en décembre 2022.