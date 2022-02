Les images de la femme du voyageur temporel taquinent l’adaptation de HBO

Plusieurs nouvelles images de la prochaine adaptation HBO de l’histoire d’amour du voyage dans le temps La femme du voyageur temporel donnez-nous un autre regard sur les doubles protagonistes Rose Leslie dans le rôle de Clare Abshire et Theo James dans le rôle d’Henry DeTamble, aux côtés de certains des acteurs de soutien. La série est basée sur le roman du même nom d’Audrey Niffenegger et devrait faire ses débuts sur HBO plus tard cette année.

Ces images ont été publiées via un communiqué de presse de HBO, qui a également dévoilé quelques détails supplémentaires sur leur prise en charge La femme du voyageur temporel. « Adapté par Steven Moffat du roman bien-aimé du même nom, The Time Traveler’s Wife suit l’histoire d’amour complexe et magique entre Clare (Rose Leslie de Game of Thrones de HBO) et Henry (Theo James de Divergente), et un mariage avec un problème … voyage dans le temps », lit-on dans le communiqué.

Jeu des trônes La star Rose Leslie joue le rôle de Clare Abshire, une jeune femme fougueuse, intelligente et imparable, qui pendant la majeure partie de sa vie a eu un secret incroyable. Depuis l’âge de 6 ans, Clare a un ami imaginaire : un homme gentil et drôle, parfois vieux, parfois jeune, qui apparaît dans les bois derrière sa maison et lui raconte des histoires du futur.

Cet homme mystérieux est bien sûr Theo James dans le rôle d’Henry DeTamble, qui voyage dans le temps depuis qu’il n’a que 8 ans. Loin d’être une superpuissance, c’est en fait une condition. Il ne peut tout simplement pas s’empêcher de sauter dans le temps. Parfois, quand Henry est stressé ou inquiet – et parfois sans aucune raison – il perd son emprise sur le moment présent et tombe nu dans le passé ou le futur.

En raison de cette condition inhabituelle, la vie d’Henry est une montagne russe de danger constant et de survie à bout de souffle. Jusqu’au jour où il rencontre une belle rousse dans la bibliothèque où il travaille. Elle s’appelle Clare Abshire, et bien qu’il ne l’ait jamais vue auparavant, elle prétend l’avoir connu toute sa vie. Enfin, sa malédiction lui a donné quelque chose de bien, et Clare et Henry sont sur le point de s’amuser comme des fous.





La femme du voyageur temporel est basée sur le best-seller d’Audrey Niffenegger





HBO

Publié en 2003, La femme du voyageur temporel a été très bien accueilli par la critique, devenant finalement un best-seller et remportant le prix Exclusive Books Boeke et un British Book Award. Le matériel source a déjà été adapté pour l’action en direct, avec 2009 La femme du voyageur temporel avec Rachel McAdams et Eric Bana. La sortie sur grand écran a reçu des critiques mitigées, les fans du livre ayant hâte de voir ce que HBO fera avec le matériel, et ce que Rose Leslie et Theo James feront avec les rôles centraux.

Une adaptation en série devrait permettre à Steven Moffat et à son équipe de mieux gérer l’histoire tentaculaire qui saute dans le temps. Le casting de soutien pour La femme du voyageur temporel est composé de Desmin Borges dans le rôle de Gomez, l’un des meilleurs amis de Clare; Natasha Lopez est Charisse; Caitlin Shorey et Everleigh McDonell en tant que versions plus jeunes de Clare Abshire; Michael Park dans le rôle de Philip Abshire, le père de Clare; Jaime Ray Newman dans le rôle de Lucille Abshire, la mère de Clare; Brian Altemus et Jason David en tant que versions plus jeunes de Henry DeTamble; et Chelsea Frei est Ingrid.





La femme du voyageur temporel devrait sortir au printemps 2022.





