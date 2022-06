Les images de Furiosa Set révélées alors que le tournage de Mad Max Prequel démarre

Tournage à venir Mad Max préquelle, Furiosa, est maintenant en cours, et les premières images de plateau ont maintenant émergé. Publié avec l’aimable autorisation de l’utilisateur de Twitter Réconfort du cinémales images de la production du projet, qui trouve le réalisateur George Miller de retour à la barre de la préquelle avec L’homme du nord La star Anya Taylor-Joy jouant le personnage principal, offre notre premier aperçu du retour dans le monde post-apocalyptique unique de Miller.

Bien que les images ne donnent rien sur l’intrigue, elles donnent un bon aperçu de plusieurs Mad Max-esque véhicules, y compris une voiture modifiée et un gang de motocyclistes hors route. Une autre image montre une grande porte industrielle, avec toutes les images qui rappellent le Mad Max style qui a rendu la franchise si emblématique. Nous pouvons nous attendre à voir plus de tournage sur Furiosaalors que la production majeure se poursuit en Australie.

Réalisé par George Miller, qui a écrit le scénario aux côtés de Nick Lathouris, les détails spécifiques de l’intrigue pour Mad Max : Furiosa rester sous le boisseau. Cependant, George Miller lui-même a taquiné l’ampleur épique de la préquelle, révélant que les événements se dérouleront sur de nombreuses années. « Je n’avais pas l’intention de faire un grand film épique », a déclaré le cinéaste à propos du projet. « C’est une histoire que je voulais raconter. Mais il s’avère qu’il y a juste beaucoup de scènes différentes. La seule chose Je peux dire que Fury Road s’est déroulé sur trois jours et deux nuits, mais c’est une saga. Cela se passe sur de nombreuses années. Il y a donc beaucoup d’éléments différents.

Anya Taylor-Joy dirigera le film dans le rôle de Furiosaprenant le relais de Mad Max : Fury Road Charlize Theron. En plus de nous présenter les premières années de la bien-aimée Route de la fureur personnage, la préquelle devrait être pleine d’œufs de Pâques pour Mad Max aficionados et introduira également les premières versions de plusieurs Mad Max personnages et lieux, y compris Gas Town et The Bullet Farm.





Chris Hemsworth jouera contre Type en tant qu’antagoniste dans Furiosa

Avec Anya Taylor-Joy prête à diriger l’histoire, Furiosa présentera également Thor : Amour et tonnerre star Chris Hemsworth en tant qu’antagoniste du film. Révélé dans le livre des coulisses « Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road », de Kyle Buchanan, premier assistant réalisateur, PJ Voeten a révélé que Furiosa trouvera l’idole d’Hollywood jouant « contre le type » en tant que méchant.

« Georges a vu Chris [Hemsworth] d’abord par courtoisie, puis est tombé amoureux de l’idée », a-t-il révélé. « Il va jouer totalement contre le type, le méchant principal. Malheureusement, nous devons retrouver tous nos autres personnages qui ne sont plus là : un nouvel Immortan, un nouveau Bullet Farmer et quelques autres. »

Des rumeurs antérieures ont décrit le rôle de Hemsworth comme un homme « beau à couper le souffle » qui possède « un visage d’ange, marqué par un front profond blessé cousu avec des agrafes chromées brillantes ». Le même rapport affirme que le personnage s’appellera Dr. Dementus, le surnom parfait pour quelqu’un dans le Mad Max univers.

Réalisé et co-écrit par George Miller et mettant en vedette Tom Burke, Nathan Jones et Angus Sampson aux côtés d’Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth, Furiosa est prévu pour le 24 mai 2024.