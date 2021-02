Les images de développement de Hero Emblems 2 sont publiées avec la fenêtre de sortie

Le développeur HeatPot a publié une nouvelle bande-annonce et la fenêtre de sortie de son prochain jeu Emblèmes de héros 2. Le jeu est une suite de l’original Emblèmes de héros titre mobile lancé il y a six ans.

Le Emblèmes de héros series est un JRPG qui combine le défilement latéral, l’action de beat ’em up et les fonctions de puzzle Match-3. Le jeu se déroule dans un monde de combats à l’épée et de magie. Les joueurs contrôlent quatre guerriers courageux qui ont chacun des emblèmes différents pour arrêter le réveil du dieu du mal.

La suite se déroule dans le même monde que le premier, mais avec une nouvelle histoire. Il n’est pas nécessaire de jouer au premier jeu pour comprendre l’histoire de Emblèmes de héros 2. Cette fois, les joueurs contrôleront un groupe de quatre héros composé de deux humains et de deux animaux humanoïdes.

Dans les nouvelles images, le gameplay aura quelques changements. Les joueurs peuvent organiser les membres du groupe en groupes actifs et en attente. Le septième personnage qui a fait ses débuts était un barde de grenouille.

Le métrage présente également deux nouvelles fonctionnalités. Les membres du groupe ont des capacités passives et peuvent utiliser des accessoires pour activer la capacité «Éviter les debuffs».

Le gameplay global est similaire à Emblèmes de héros une. Les joueurs peuvent lancer des attaques combinées, la défense, la guérison et d’autres compétences en faisant correspondre trois pièces de puzzle. Plus les combos sont gros, plus les attaques seront fortes.

Une certaine stratégie est impliquée, surtout si un personnage a besoin de soins ou si un ennemi est sur le point d’être vaincu. Les joueurs doivent également élaborer des stratégies. Les monstres ont des forces et des faiblesses uniques. Certains d’entre eux attaqueront même avec des débuffs qui peuvent geler tout le plateau de puzzle, ce qui rend les joueurs incapables de faire des mouvements.

Les joueurs doivent essayer de tirer parti des faiblesses de l’ennemi et attaquer rapidement avant de devenir la proie des attaques adverses. Le jeu se déroule dans différents environnements. Les joueurs peuvent se retrouver à se battre dans un champ ouvert, la nuit dans un cimetière, à l’intérieur d’un bâtiment en pierre en ruine, et plus encore.

Comme le jeu est également un RPG, les joueurs suivront une histoire épique, rencontreront des PNJ, visiteront des villages, et plus encore. Le jeu propose également des transitions fluides entre l’histoire et le gameplay pour une immersion supplémentaire.

Le développeur a déclaré qu’il travaillait actuellement sur le jeu et travaillait lentement à la publication de nouveau contenu. La société dispose d’un compte Twitter officiel sur lequel elle publie occasionnellement de nouvelles vidéos et des mises à jour.

Emblèmes de héros 2 prévoit de se lancer sur mobile en été 2021.