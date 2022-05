Les images de Blanche-Neige révèlent un premier regard sur Rachel Zegler en tant que princesse Disney

L’action en direct de Disney Blanc comme neige remake n’a pas été sans controverse depuis qu’il a commencé plus tôt dans l’année. Cependant, alors que de nouvelles images de Rachel Zegler en tant que princesse titulaire ont fait surface en ligne, on ne peut se plaindre de la façon dont la nouvelle version du conte classique a parfaitement capturé le costume animé de Blanche-Neige. Avec Zegler, la nouvelle version de la propre version de Disney du conte de fées de Blanche-Neige met en vedette Andrew Burnap et Gal Gadot dans le rôle de la méchante reine.

Alors que Rachel Zegler semble commencer à peine à filmer son rôle pour le film, Gal Gadot a en fait terminé le tournage le mois dernier, en publiant une photo lors de son dernier jour sur le plateau il y a un peu moins d’un mois. Comme beaucoup de films de nos jours, il semble qu’il y ait une chance que Zegler et Gadot apparaissent ensemble dans le film sans s’être réellement rencontrés pendant le tournage.

Ayant séduit le public avec son rôle dans West Side Story la transition de Rachel Zegler d’inconnue à superstar hollywoodienne a été un moment de clin d’œil et vous le manquez, et bien que son casting en tant que première princesse de Disney ait suscité la controverse, les nouvelles images montrent qu’il pourrait y avoir très peu de meilleures actrices à apporter la plus belle du pays à la vie.

Il y a actuellement beaucoup de secret autour du dernier remake en direct de Disney à entrer en production, avec très peu d’informations provenant du plateau malgré le fait que la production soit en cours depuis un certain temps maintenant. Cela dit, avec d’autres aspects du film, tels que l’inclusion des Sept Nains, ayant également une partie d’Internet en tumulte, il pourrait y avoir une raison pour laquelle nous ne sommes pas heureux de garder autant de tournage que possible. de l’œil du public afin de réaliser le film qu’il souhaite sans que le monde des médias sociaux ait son mot à dire sur chaque élément.

Blanche-Neige est l’un des contes de fées les plus adaptés de l’histoire du cinéma

Blanche-Neige était le premier long métrage à venir des studios Walt Disney, donnant vie à l’écran de la jeune princesse, de sept petits mineurs, d’un beau prince et d’une méchante reine d’une manière qui n’avait jamais été vue auparavant. Depuis lors, Snow While a fait l’objet de dizaines de films et d’émissions de télévision, dont deux itérations différentes en 2012 : Miroir Miroir, avec Julia Roberts et Lily Collins, et Blanche Neige et le chasseur qui mettait en vedette Charlize Theron, Kristen Stewart et Chris Hemsworth.

Cependant, depuis la sortie de Disney’s Blanche-Neige et les sept nains en 1937, il n’y a jamais eu de version live-action basée sur ce classique animé jusqu’à présent. Comme beaucoup de films revisités de Disney, le film doit inclure une certaine extension pour amener la durée du film à une longueur moderne et acceptable. L’animation originale Blanc comme neige arrive avec une durée d’exécution de 85 minutes, nous pouvons donc nous attendre à ce que l’ajout de plus de musique et d’histoire se termine par une nouvelle durée quelque part plus proche de la barre des 2 heures.