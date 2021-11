Les images de Batman révèlent un nouveau regard sur le commissaire Gordon et le chevalier noir

La dernière bande-annonce de Le Batman a été déchaîné sur un public sans méfiance (ok, suspect) lors de l’événement DC FanDome en octobre 2021. Avec Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne/Batman, Zoë Kravitz dans le rôle de Selina Kyle/Catwoman, Andy Serkis dans celui d’Alfred Pennyworth, Paul Dano dans celui d’Edward Nashton/Riddler , Colin Farrell dans le rôle d’Oswald Cobblepot/Penguin, et Jeffrey Wright en tant que commissaire James Gordon, la bande-annonce a été un énorme succès en ligne, accumulant plus de 33 millions de vues depuis ses débuts. Dans Le Batman bande-annonce, les scènes de combat intenses et sombres du justicier en cape font que la dernière interprétation de Bruce Wayne ressemble à la version la plus graveleuse et la plus torturée du personnage pour orner l’écran à ce jour.

Le dernier regard sur Wright et Pattinson du prochain film ne fait rien pour désabuser les fans de cette notion. Cela vient des particularités du nouveau Batman Année 1 Sortie de l’édition commémorative, avec des captures d’écran des images diffusées sur les réseaux sociaux.

Nouveau regard sur #Le Batman avec Robert Pattinson et Jeffrey Wright (passant par @chickasawbatman) pic.twitter.com/lYmmI2iBPr – Geek Vibes News (@GeekVibesNews) 14 novembre 2021

voici la vidéo !! #Le Batman dans le reportage spécial Reinventing Gordon dans Batman Year One The Commemorative Edition ! @jfreewrightpic.twitter.com/djMEZJq57t – jos ???? (@chickasawbatman) 14 novembre 2021

Produit par DC Films, 6th & Idaho, et Dylan Clark Productions, Le Batman devrait sortir le 4 mars 2022. Réalisé par Matt Reeves (Félicité, Cloverfield, Guerre pour la planète des singes), le redémarrage du Homme chauve-souris franchise de films est basée sur un scénario de Peter Craig (Les Hunger Games : le geai moqueur, Top Gun : Maverick) et offre une nouvelle interprétation du personnage de bande dessinée classique. Bien que Reeves ait initialement prévu de garder Le Batman dans le DCEU, l’histoire a finalement été retravaillée comme une histoire autonome qui se concentre sur Bruce Wayne en tant que jeune justicier.

Dans une interview sur YouTube, « Conversation du cinéaste chinois Lu Chuan avec The Batman Cast », Reeves a expliqué comment les méchants du monde réel, tels que les tueurs en série, ont inspiré son interprétation de Batman. Au cours de la conversation, Reeves a déclaré qu’il souhaitait explorer la question de savoir comment le mythe de Batman pourrait exister dans le monde réel et a décidé d’utiliser le Riddler comme méchant principal en raison des parallèles avec le tristement célèbre Zodiac Killer. Rejoindre le Riddler, sont plusieurs autres classiques Homme chauve-souris méchants, Catwoman et Penguin, faisant du film un véritable who’s who de la méchanceté de DC. Décrivant le film comme un mélange de genres policier, d’action et de thriller psychologique, le réalisateur a noté qu’il pensait que ces genres de films se rapprochaient davantage de la version bande dessinée du Caped Crusader que de l’adaptation cinématographique précédente.

En plus de Robert Pattinson en tant que Batman, le justicier capé a réuni une équipe d’aspirants héros pour affronter l’équipe de méchants de DC, dont Alfred Pennyworth de Serkis (le fidèle majordome de Wayne) et le commissaire de Wright, James Gordon (le partenaire improbable de Wayne dans le crime). Dans l’image fixe du film récemment publiée, on voit l’allié réticent classique du chevalier noir, le commissaire Gordon, travailler aux côtés de Batman pour résoudre une sorte de mystère. Selon l’étape de sa carrière dans laquelle se trouve le personnage pendant Le Batman, Jim Gordon sera soit le commissaire de police, soit un détective du département de police de Gotham City, mais quel que soit son rôle, il aidera Batman à résoudre le crime avant l’heure du dîner.

La première bande-annonce de Le Batman Le film a été dévoilé lors du premier DC FanDome annuel en 2020, mais la pandémie de COVID-19 en cours et un certain crépuscule l’acteur attrapé par le virus quelques jours seulement avant le début de la production, a repoussé la date de sortie au 4 mars 2022. Pour le moment, le studio a décidé de copier le modèle de sortie en salles de Disney, et Le Batman sortira exclusivement dans les salles de cinéma pendant au moins 45 jours. Cependant, pour les fans à haut risque, Warner Bros. publie deux émissions dérivées adjacentes à Batman pour HBO Max, dont l’une se concentrerait sur les flics de Gotham PD.

Découvrez la dernière bande-annonce de Le Batman au dessous de.

