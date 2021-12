Les images de Batman offrent un meilleur aperçu de Riddler et Penguin

Plus d’images de Le Batman Ont été libérés. Présentant Robert Pattinson en tant que nouvelle incarnation du Chevalier noir, le film réalisé par Matt Reeves met également en vedette Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Jeffrey Wright dans le rôle de Jim Gordon, Paul Dano dans le rôle de Riddler et Colin Farrell dans le rôle de Pingouin. De nouvelles images de ces personnages ont été publiées dans le dernier numéro d’Empire et elles circulent maintenant sur les réseaux sociaux.

Une photo montre Batman et Jim Gordon à la recherche d’indices, tandis qu’une autre montre le chevalier noir face à Catwoman. Ce qui ressort, ce sont les autres photos des méchants du film, y compris la version de Paul Dano du Riddler qui ressemble à un Zodiac Killer teinté de vert. Colin Farrell, qui a l’air méconnaissable dans son rôle d’Oswald Cobblepot, a l’air assez pingouin dans l’autre image.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Ces aperçus sont amusants, et ils ne sont qu’une petite partie de tout ce que nous verrons dans Le Batman. Si le marketing est une indication, le Riddler sera le principal méchant du film avec Le Batman en se concentrant sur ses meurtres macabres ainsi que sur les indices laissés pour compte. Cela donne l’impression que le Pingouin de Farrell, qui est basé en partie sur Fredo dans Le parrain selon le réalisateur Matt Reeves, ne sera présenté que dans une capacité beaucoup plus limitée. Farrell dit à Empire qu’il espère que Penguin aura un rôle élargi dans la suite inévitable.

« [Matt Reeves] m’a mentionné Fredo, parce que Fredo est paralysé par l’insignifiance dans laquelle il vit, dans une famille pleine d’hommes très forts, très brillants, très capables et très violents », a déclaré Farrell. « C’est pourquoi il commet l’acte de trahison. c’est ce qu’il fait, parce qu’il est faible, il est en quelque sorte brisé et il souffre. Il y a une sorte de fracture au cœur d’Oz, qui alimente son envie et son ambition de s’élever au sein de cette cabale criminelle. Où va cette ascension… J’adorerais pouvoir explorer cela dans le deuxième film, si cela devait arriver un jour. »

Farrell a également confirmé qu’il portait un costume rembourré en plus du maquillage épais sur son visage pour jouer à Penguin. Comme il l’explique, « Matt avait vu le personnage comme classiquement quelque peu corpulent, rond, quel que soit le mot. Je venais de terminer [Andrew Haigh’s] L’eau du Nord, pour laquelle j’avais pris du poids, et Matt m’a dit : « Tu es superbe ! » Je me suis dit : « Eh bien, putain, dis au revoir parce que je suis sur le point d’aller sur le tapis roulant. J’ai besoin de retrouver la santé.' »

Le Riddler de Paul Dano est beaucoup plus mystérieux. Le visage du personnage n’a toujours pas été explicitement montré dans aucun des supports marketing. Chaque fois que nous avons pu voir le devant du super-vilain, il portait ce masque effrayant. Nous ne pouvons qu’espérer que Batman le rattrapera d’ici la fin du film pour découvrir qui est vraiment ce maniaque masqué, mais cela aura-t-il une tournure? De nombreux fans se sont demandés à cause du secret.

Dans tous les cas, nous verrons tous le chevalier noir affronter le Riddler et le pingouin quand Le Batman sort en salles le 4 mars 2022.





La nouvelle bande-annonce de Disney Death on the Nile n’essaie pas de cacher Armie Hammer Mort sur le Nil était l’un des films obtenus grâce à la reprise de Disney’s Fox, mais cela a entraîné un choix difficile quant à l’inclusion d’Armie Hammer.

Lire la suite





A propos de l’auteur