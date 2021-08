Les images de Batman CinemaCon révèlent un premier regard sur Andy Serkis dans le rôle d’Alfred

Warner Bros. a livré certaines des premières images vues des débuts de Robert Pattinson en tant que Dark Knight dans Le Batman à CinemaCon cette semaine, et il comprenait un premier aperçu d’Alfred d’Andy Serkis ainsi que de nouveaux plans de Zoe Kravitz en tant que Catwoman. Bien que beaucoup doutent encore des références de Pattinson pour assumer le double rôle Bruce Wayne / Batman, plus nous voyons le nouveau redémarrage de la franchise, plus il semble que nous pourrions avoir une autre série de doutes sur le choix du casting entre nos mains. Les images de CinemaCon étaient accompagnées d’interviews avec certains des acteurs et de nouvelles images du dernier ajout à la collection Batmobile.

La séquence s’est ouverte avec Bruce Wayne marchant dans une ville chaotique de Gotham City, et les commentaires de Pattinson et du réalisateur Matt Reeves selon lesquels cette version de la franchise Batman sera quelque chose de « radicalement différent » de toutes les sorties d’écran précédentes. C’est à peu près la ligne qui a été tirée par toutes les personnes impliquées dans le projet depuis le premier jour, et d’après les images publiées, cela ne semble pas être quelque chose qui a été dit à la légère.

Parmi la présentation, il y avait un premier regard sur Andy Serkis et salut, affronte le fidèle majordome de Wayne, Alfred, avec des cheveux blancs et un gilet. Nous avons vu un certain nombre de versions différentes d’Alfred, y compris le vieux majordome classique des films originaux, la version d’âge moyen qui était assez pratique avec ses poings dans les séries télévisées. Gotham, la version plus jeune vue dans la série dérivée Pennyworth. On ne sait pas encore exactement comment Alfred de Sirkis se classera, mais il est sûr de dire que si quelqu’un peut apporter quelque chose de nouveau au personnage, alors Serkis est plus qu’à la hauteur.

Également dans la bobine CinemaCon, il y avait de nouvelles images des débuts de Zoe Kravitz en tant que Catwoman, l’un des nombreux méchants qui feront une apparition dans le film, et des plans d’une nouvelle Batmobile avec un feu sortant de son échappement. Bien que le film n’arrive pas avant mars, on espère que, bien que Warner Bros. n’ait pas tendance à publier ses bobines CinemaCon dans le domaine public, une bande-annonce pourrait être vue sur DC FanDome en octobre. Après tout, c’est lors de l’événement de l’année dernière qu’on nous a offert une bande-annonce et la première vue de Pattinson et Kravitz dans leurs rôles respectifs de Batman et Catwoman, ainsi que Jeffrey Wright en tant que commissaire Gordon, Colin Farrell méconnaissable en tant que The Penguin et un tease du Riddler de Paul Dano.

Alors que Batman de DC Extended Universe, Ben Affleck sera vu dans Le flash film, le point de vue de Pattinson sur le personnage est basé sur le Batman : première année bandes dessinées et ne feront pas partie du récit DCEU en cours (ce que c’est), bien que le film soit initialement prévu comme un film solo pour Affleck. Cependant, être autonome ne signifie pas que ce sera la seule fois où nous verrons Pattinson dans le capot, car il y a déjà deux autres films et spin-offs prévus pour cet univers particulier de Batman. Le Batman est prévue pour une sortie en mars 2022. Cette nouvelle provient de Collider. L’art supérieur vient de BossLogic.

