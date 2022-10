Les icônes de Vice TV découvertes pour explorer la franchise Fast & Furious dans la saison 3

La société Nacelle Icônes découvertes Les docuseries viennent d’être renouvelées pour la saison 3. Quelques jours après la première Icônes découvertes : les Simpsonla deuxième saison des docu-séries après Icônes découvertes : Star Warsil a été annoncé (via Deadline) que le spectacle reviendrait avec Icônes découvertes : Fast and the Furious. Comme le titre le suggère, la saison 3 plongera dans l’histoire complète de la franchise populaire qui a commencé avec Le rapide et le furieux en 2001 avec les dixième et onzième tranches actuellement en préparation.





Après avoir dirigé les tranches précédentes, Brian Volk-Weiss (Les jouets qui nous ont créés, Les films qui nous ont fait, Le siège central : 55 ans de Star Trek) reviendra à diriger Icônes découvertes : Fast and the Furious. Le cadre de Volk-Weiss produit aux côtés de Cisco Henson, Alyssa Michek et Ben Frost. Pete Gaffney, Falguni Lakhani-Adams et Andrea Brakke supervisent Vice TV.

Des interviews exclusives seront présentées avec une variété de noms, tels que Tyrese Gibson, TI, Lucas Black, Roger Corman, Chad Lindberg, Thom Barry, Michael Brandt, Derek Haas, Gary Scott Thompson, JJ Perry, Spiro Razatos, Tanner Foust, Samuel Hubinette, Debbie Evans et Fred Raskin.

Dans un communiqué, le vice-président principal de la stratégie de contenu et de la programmation de Vice TV, Peter Gafney, a déclaré : « Le Rapide furieux est l’une des plus grandes séries de films de tous les temps et Vice TV est fier de s’associer à nouveau à Nacelle pour un autre épisode de Icônes découvertes. Notre public réagit définitivement à cette série, nous sommes donc ravis d’en faire plus avec Brian et son équipe.

« Nous avons démonté le moteur de cette franchise, pièce par pièce, et avons découvert exactement ce qui la faisait fonctionner : le cœur et les cascades… beaucoup, beaucoup de cascades ! » Volk-Weiss a également déclaré.





Les Simpsons sont explorés dans la saison en cours

Pour l’instant, les fans de Icônes découvertes les docu-séries peuvent explorer l’histoire de Les Simpsons avec la deuxième saison de l’émission. Les Simpsons est une autre franchise riche en histoire avec 36 ans d’expérience. La saison a été diffusée sur Vice TV le 5 octobre.

« L’objectif entier de Icônes découvertes est de trouver les histoires profondes derrière la création des émissions et des films les plus populaires et les plus emblématiques. Avec Les Simpsonsnous avions 36 ans d’histoire révolutionnaire à plonger », a déclaré Volk-Weiss à 45secondes.fr à propos de la série.

De toute évidence, suffisamment de personnes se sont connectées pour Icônes découvertes : Fast and the Furious pour obtenir le feu vert sur Vice TV quelques jours seulement après la première de la saison 2. Pour l’instant, aucune date de première n’a encore été fixée pour la troisième saison.