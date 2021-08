Les icônes de Street Fighter Cammy et Guile se frayent un chemin vers Fortnite

La liste étoilée des personnages de jeux vidéo se dirigeant vers Fortnite ne cesse de s’allonger alors qu’Epic Games confirme que les stars de Street Fighter Cammy et Guile seront disponibles à l’achat dans la boutique d’objets à partir de ce samedi. Ryu et Chun-Li faisaient déjà partie du casting de Battle Royale en février, mais maintenant, la liste des personnages de jeux de combat s’agrandit encore plus.

Le ramassage de la tenue Guile comprendra également une variante Glistening Guile prête pour la plage ainsi qu’un Backbling KO, tandis que Cammy est traité avec la variante Tactical Cammy et le Borealis Backer Back Bling au-dessus des skins de base. Si vous achetez un lot contenant les deux personnages, vous obtiendrez un objet bonus sous la forme de l’écran de chargement du deuxième tour. « Complétez vos looks Capcom classiques avec le Cammy & Guile Gear Bundle. Le Bundle comprend la pioche Knuckle Buster de Guile, la pioche Delta Red Bowie Blade de Cammy et le planeur V-Trigger Vector — inspiré de la scène originale de Guile.

Cependant, vous aurez en fait la chance de gagner le skin de Cammy et un article d’accompagnement avant le week-end. Jeudi, Fortnite accueillera la Cammy Cup pour déterminer la meilleure équipe Duos. Ceux qui obtiennent les meilleurs résultats dans chaque région seront récompensés par une belle peau.

Allez-vous épargner des V-Bucks pour l’un ou l’autre de ces skins ? Combattez dans les commentaires ci-dessous.