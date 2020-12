Les hybrides rechargeables Jaguar Land Rover sont (presque tous) la preuve OE 2021

La promesse avait été faite par l’ancien PDG de Jaguar Land Rover Ralph Speth – succédé entre-temps par Thierry Bolloré – dans laquelle, d’ici fin 2020, toute la gamme serait électrifiée. Dit et fait: en fin d’année, tous les modèles du groupe ont déjà des versions électrifiées, qu’il s’agisse d’hybrides rechargeables ou, au mieux, d’hybrides doux doux.

Pour un groupe auparavant si dépendant des moteurs diesel – en particulier Land Rover, où plus de 90% des ventes étaient des moteurs diesel – il s’agit d’un changement critique pour faire face à un avenir difficile, notamment en termes de réduction des émissions de CO deux .

Le non-respect des objectifs fixés entraîne des amendes qui atteignent rapidement des valeurs très élevées. Jaguar Land Rover sera, justement, celui qui ne pourra pas atteindre les objectifs imposés, ayant déjà mis de côté près de 100 millions d’euros à cet effet.

Ceci malgré le rythme accéléré de l’ajout de variantes hybrides rechargeables à pratiquement toutes ses gammes. Cependant, les écarts de CO deux de ses hybrides rechargeables les plus accessibles et potentiellement les plus populaires – le Land Rover Discovery Sport P300e et le Range Rover Evoque P300e – contraint de suspendre la commercialisation des deux et de procéder à une nouvelle recertification. En conséquence, le nombre d’unités vendues s’est avéré bien inférieur aux prévisions initiales, ce qui a endommagé les comptes de fin d’année.

Cependant, malgré cet accroc coûteux, Jaguar Land Rover est calme par rapport à 2021 – malgré les comptes de plus en plus exigeants – puisqu’elle aura en vente d’ici la fin du premier trimestre, toute l’actualité que nous avons connue dans les derniers mois de 2020.

En plus des Land Rover Discovery Sport P300e et Range Rover Evoque P300e susmentionnés, le groupe britannique a soulevé le chiffon sur le Range Rover Velar P400e, la Jaguar F-Pace P400e, la Jaguar E-Pace P300e, le Land Rover Defender P400e, qui se réunissent le Range Rover et le Range Rover Sport déjà connus, également dans la version P400e.

Au France

Le budget de l’État pour 2021 (OE 2021) a suscité de nombreuses controverses concernant les avantages fiscaux (fiscalité autonome) attribués aux hybrides et hybrides brancher, ainsi que les «remises» sur l’ISV (Vehicle Tax) qui leur sont appliquées.

À partir de janvier, afin d’accéder aux avantages et à une moindre incidence des ISV (jusqu’à -60%), tous les hybrides et hybrides brancher doivent avoir une autonomie électrique supérieure à 50 km et CO deux moins de 50 g / km, ce qui peut apporter des difficultés supplémentaires aux carrières commerciales de plusieurs modèles qui ne répondent pas à ces exigences.

Dans le cas de Land Rover et Range Rover, seuls leurs modèles les plus grands (et les plus chers) semblent être exclus des nouvelles règles, à savoir le Defender et le Range Rover et le Range Rover Sport.

Tous les autres sont conformes aux différents locaux agréés, avec des émissions inférieures à 50 g / km et des gammes électriques allant de 52-57 km pour Jaguar F-Pace et Range Rover Velar, à 62-77 km pour Land Rover Defender Sport, Range Rover Evoque et Jaguar E-Pace.

Destination zéro

Combattre le CO deux cela ne se fait pas seulement dans l’électrification croissante des véhicules eux-mêmes – le groupe affirme avoir réduit, au cours des 10 dernières années, le CO deux de leurs véhicules de 50%. Jaguar Land Rover a le Destination zéro, un programme holistique qui veut non seulement atteindre la neutralité carbone, mais aussi réduire les accidents et aussi… les embouteillages – dans ces deux derniers cas, en grande partie grâce à l’évolution des systèmes avancés d’aide à la conduite, qui aboutiront à véhicules entièrement autonomes.

Le recyclage de l’aluminium permet à JLR de réduire considérablement les émissions de CO2.

Pour atteindre la neutralité carbone, Jaguar Land Rover a mis en œuvre les principes de l’économie circulaire. Ce qui est évident dans les processus de création de produits, avec la réutilisation et le recyclage qui gagnent en importance, ainsi que l’application de nouveaux matériaux durables, en même temps qu’ils cherchent à éliminer les déchets résultant de la production.

Parmi plusieurs mesures plus spécifiques, Jaguar Land Rover a mis en place un programme de recyclage de l’aluminium, un matériau largement utilisé dans nombre de ses modèles. L’aluminium est récupéré non seulement des véhicules hors d’usage, mais également d’autres sources, comme les canettes de soda; utilisation qui réduit les émissions de CO de 27% deux . Toujours dans le domaine du recyclage, un partenariat avec BASF permet de transformer les déchets plastiques en matériaux de première qualité pour être utilisés dans leurs futurs véhicules.

L’énergie nécessaire à ses usines provient également de plus en plus de sources renouvelables. Dans son usine de moteurs de Wolverhampton, par exemple, 21 000 panneaux solaires ont été installés. Jaguar Land Rover produit également déjà des batteries pour son nombre croissant de modèles électrifiés à Hams Hall.