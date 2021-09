Les humains pourraient vivre jusqu’à 150 ans, la mort une chance de 50 à 50 après l’âge de 100 ans : étude

in

Les humains peuvent probablement vivre jusqu’à 130 ans au moins, et peut-être bien au-delà, bien que les chances d’atteindre un âge aussi avancé restent infimes, selon de nouvelles recherches.

La limite extérieure de la durée de vie humaine a longtemps été vivement débattue, des études récentes affirmant que nous pourrions vivre jusqu’à 150 ans, ou affirmant qu’il n’y a pas d’âge théorique maximum pour les humains.

La nouvelle recherche, publiée mercredi dans le Science ouverte de la Royal Society journal, se lance dans le débat en analysant de nouvelles données sur les supercentenaires – les personnes âgées de 110 ans ou plus – et les semi-supercentenaires, âgés de 105 ans ou plus.

Alors que le risque de décès augmente généralement tout au long de notre vie, l’analyse des chercheurs montre que le risque finit par plafonner et reste constant à environ 50-50.

« Au-delà de 110 ans, on peut penser que vivre une autre année est presque comme tirer à pile ou face », a déclaré Anthony Davison, professeur de statistiques à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), qui a dirigé la recherche.

« Si cela arrive, alors vous vivez jusqu’à votre prochain anniversaire, et sinon, vous mourrez à un moment donné au cours de la prochaine année », a-t-il déclaré à l’AFP.

Sur la base des données disponibles jusqu’à présent, il semble probable que les humains puissent vivre jusqu’à 130 ans au moins, mais l’extrapolation des résultats « impliquerait qu’il n’y a pas de limite à la durée de vie humaine », conclut la recherche.

Les conclusions correspondent à des analyses statistiques similaires effectuées sur des ensembles de données de personnes très âgées.

« Mais cette étude renforce ces conclusions et les rend plus précises car davantage de données sont désormais disponibles », a déclaré Davison.

Le premier ensemble de données que l’équipe a étudié est du matériel nouvellement publié de la base de données internationale sur la longévité, qui couvre plus de 1 100 supercentenaires de 13 pays.

Le second vient d’Italie sur chaque personne qui avait au moins 105 ans entre janvier 2009 et décembre 2015.

Un sur un million

Le travail consiste à extrapoler à partir de données existantes, mais Davison a déclaré que c’était une approche logique.

« Toute étude de l’extrême vieillesse, qu’elle soit statistique ou biologique, impliquera une extrapolation », a-t-il déclaré.

« Nous avons pu montrer que s’il existe une limite inférieure à 130 ans, nous aurions dû pouvoir la détecter dès maintenant en utilisant les données désormais disponibles », a-t-il ajouté.

Pourtant, ce n’est pas parce que les humains peuvent théoriquement atteindre 130 ou plus, que nous le verrons probablement de sitôt.

Pour commencer, l’analyse est basée sur des personnes qui ont déjà réalisé l’exploit relativement rare de dépasser largement les 100.

Et même à 110 ans, vos chances d’atteindre 130 ans sont « environ une sur un million… pas impossible mais très improbable », a déclaré Davison.

Il pense que nous pourrions voir des personnes atteindre 130 au cours du siècle, alors que de plus en plus de personnes atteignent le statut de supercentenaire, augmentant les chances qu’une personne devienne celle-là sur un million.

« Mais en l’absence d’avancées médicales et sociales majeures, il est très peu probable que des âges bien supérieurs à cela soient jamais observés », a-t-il ajouté.

Pour l’instant, la personne la plus âgée enregistrée est la Française Jeanne Calment, décédée en 1997 à l’âge confirmé de 122 ans.

Son âge réel a fait l’objet d’une controverse, avec des allégations d’une possible fraude, mais en 2019, plusieurs experts ont déclaré qu’un examen des preuves avait confirmé son âge.

D’autres prétendants au trône de la personne la plus âgée ont encore un long chemin à parcourir. La personne vivante vérifiée la plus âgée au monde est le Japonais Kane Tanaka, relativement jeune de 118 ans.

