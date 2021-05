Les humains peuvent vivre jusqu’à 150 ans si nous nous débarrassons de tout notre stress, selon une étude

27 mai 2021 12:31:21 IST

Les chercheurs ont déclaré que si les facteurs de stress habituels sont éliminés, les êtres humains peuvent vivre jusqu’à 150 ans. On a constaté que la «perte de résilience» était la cause du décès en l’absence d’autres raisons évidentes, comme un meurtre, un cancer ou des accidents mortels. Comme signalé par Américain scientifique, trois grands groupes des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Russie ont participé à une étude qui a analysé le rythme du vieillissement. Elle a été menée par Gero, une société basée à Singapour en collaboration avec Roswell Park Comprehensive Cancer Center à Buffalo NY. Les résultats de l’étude ont été publié dans Communications de la nature.

La résilience est la capacité du corps à se remettre rapidement des difficultés. L’étude a révélé qu’une personne de 80 ans pouvait mettre trois fois plus de temps à se remettre du stress qu’une personne de 40 ans. Après qu’un corps passe par un événement stressant comme une maladie, un accident, etc., le taux de récupération se détériore avec l’âge et le temps qu’il faut pour récupérer devient de plus en plus long. Pour un adulte en bonne santé de 40 ans, le taux de récupération est d’environ deux semaines, mais il faut en moyenne environ six semaines à un adulte de 80 ans pour récupérer.

Selon un CNET rapport, la recherche estime que quelque part entre 120 et 150 ans, la résilience humaine a complètement disparu. Ceci est observé même chez les personnes qui ne souffrent d’aucune maladie grave. Les chercheurs pensent qu’il s’agissait d’augmenter notre durée de vie, des changements doivent être apportés à notre facteur de résilience et au processus de vieillissement. Sinon, le changement ne sera qu’un ‘incrémentale augmentation de la longévité humaine ».

«Le vieillissement chez l’homme présente des caractéristiques universelles communes aux systèmes complexes fonctionnant au bord de la désintégration», déclare Peter Fedichev, co-fondateur et PDG de Gero.

Les chercheurs de cette étude ont créé un indicateur appelé l’indicateur d’état dynamique de l’organisme (DOSI). En utilisant les données de la technologie portable, ils ont examiné les données sur le nombre de cellules sanguines et le nombre de pas. Ils ont constaté que les fluctuations du CBC et le nombre de pas montraient le temps de récupération que les gens prennent lorsqu’ils sont stressés. La récupération a pris plus de temps à mesure qu’ils vieillissaient.

« L’enquête montre que le taux de récupération est une signature importante du vieillissement qui peut guider le développement de médicaments pour ralentir le processus et étendre la santé », a déclaré David Sinclair, professeur de génétique à la Harvard Medical School.

Brian Kennedy, professeur émérite de biochimie et de physiologie à l’Université nationale de Singapour, a déclaré: «La recherche aidera à comprendre les limites de la longévité et les futures interventions anti-âge. Ce qui est encore plus important, l’étude pourrait aider à combler l’écart croissant entre la santé – et la durée de vie, qui continue de s’élargir dans la plupart des pays en développement. «

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂