Les humains de la Nouvelle-Guinée éclosaient et élevaient l’oiseau le plus meurtrier du monde il y a 18 000 ans en tant qu’animaux de compagnie

11 octobre 2021 14:38:10 IST

Le casoar du sud est souvent appelé l’oiseau le plus dangereux du monde.

Bien que timide et secret dans les forêts de sa Nouvelle-Guinée natale et de l’Australie du Nord, il peut être agressif en captivité. En 2019, les coups de pied d’un casoar captif ont mortellement blessé un homme de Floride. Les tentatives pour le chasser ne sont pas favorables non plus : en 1926, un casoar attaqué par un adolescent australien lui a donné un coup de pied dans le cou avec ses serres semblables à des vélociraptors de quatre pouces, lui tranchant la gorge.

Pas un oiseau avec lequel il est conseillé de passer trop de temps à proximité, en d’autres termes. Mais il y a déjà 18 000 ans, les habitants de la Nouvelle-Guinée ont peut-être élevé des poussins de casoar jusqu’à l’âge adulte – potentiellement le premier exemple connu d’hommes gérant la reproduction aviaire.

« C’est des milliers d’années avant la domestication du poulet », a déclaré Kristina Douglass, archéologue à la Penn State University et auteur principal de l’étude, qui a été publiée la semaine dernière dans Actes de l’Académie nationale des sciences.

Les premiers hommes sont arrivés en Nouvelle-Guinée il y a au moins 42 000 ans. Ces colons ont trouvé des forêts tropicales couvertes de grands casoars irritables aux pieds de rasoir – et ont finalement trouvé comment les utiliser. Lors de fouilles d’abris sous roche dans les hautes terres orientales de l’île, Susan Bulmer, une archéologue néo-zélandaise, a collecté des artefacts et des restes d’oiseaux qui se sont retrouvés au National Museum and Art Gallery de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Parmi ces restes se trouvaient 1 019 fragments de coquille d’œuf de casoar, probablement arrachés à des nids de casoar sauvages.

Que faisaient les habitants des abris sous roche avec les œufs ? Douglass et ses collègues ont scanné les coquilles avec des microscopes laser tridimensionnels. À l’aide d’une modélisation statistique, de comparaisons avec des œufs d’autruche modernes et d’un examen attentif des microstructures des coquilles, ils ont pu déterminer la distance parcourue par chaque œuf avant l’éclosion.

Certains œufs – au début de leur développement – ​​présentaient des motifs de brûlure, suggérant qu’ils avaient été cuits. Mais un grand nombre de fragments – en particulier ceux d’il y a environ 11 000 à 9 000 ans – provenaient d’œufs presque entièrement développés. Et bien que les gens aient peut-être mangé les embryons, a déclaré Douglass, « il y a une grande possibilité que les gens éclosent ces œufs et élèvent des poussins de casoar ».

Pour étayer cette affirmation, elle désigne certains groupes autochtones de l’île qui considèrent la viande et les plumes de casoar comme des biens rituels et commerciaux. Ils élèvent encore des poussins de casoar à partir d’œufs prélevés dans des nids sauvages. Les nouveau-nés s’impriment facilement sur les humains et sont relativement gérables. (Ce n’est qu’une fois qu’ils atteignent l’âge adulte que le danger commence.)

Bien que la collecte d’œufs et l’élevage de nouveau-nés soient une première étape de la domestication, il est peu probable que les casoars – assez intraitables, comme le disent les oiseaux – aient jamais été entièrement reproduits à la manière des poulets, qui ont été domestiqués il y a 8 000 ans. Mais si les premiers habitants de la Nouvelle-Guinée élevaient des casoars à la main, ils auraient été parmi les premiers humains connus à apprivoiser systématiquement les oiseaux, a conclu l’équipe.

« Ces découvertes pourraient modifier radicalement les chronologies et les géographies connues de la domestication qui ont tendance à être les plus largement comprises et enseignées », a déclaré Megan Hicks, archéologue au Hunter College de New York qui n’a pas participé à l’étude. « Là où les mammifères sont les premiers cas les plus connus (chiens et bouquetins bézoards), nous savons maintenant que nous devons porter une plus grande attention aux interactions humaines avec les espèces aviaires. »

Les coquilles d’œufs portent une autre implication intéressante. Sur la base des modèles dans les œufs, l’équipe suggère que les gens ont délibérément récolté les œufs dans une fenêtre étroite de jours tard dans la période d’incubation. Ce n’est pas facile : les nids de casoar sont souvent assez difficiles à trouver et gardés par des mâles impitoyables, et les œufs ont une période d’incubation d’environ 50 jours.

Afin d’aller chercher des œufs de casoar à un niveau de développement constant – que ce soit pour les manger ou les faire éclore – les anciens Néo-Guinéens devaient savoir précisément quand et où les casoars nidifiaient, a déclaré Douglass. Cette précision implique une connaissance sophistiquée – voire une gestion – des mouvements de casoar.

« Cela suggère que les personnes qui se trouvent dans les communautés d’alimentation ont cette connaissance très intime de l’environnement et peuvent ainsi le façonner d’une manière que nous n’avions pas imaginée », a déclaré Douglass.

April M. Beisaw, présidente d’anthropologie au Vassar College, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré qu’il s’agissait « d’un excellent exemple de la façon dont les restes les plus petits et les plus fragiles du passé peuvent fournir des preuves de pratiques culturelles importantes ».

« Les techniques décrites peuvent être utilisées dans d’autres endroits pour développer davantage notre compréhension de l’importance des oiseaux pour les humains, bien avant la domestication des poulets », a-t-elle ajouté.

N’essayez pas de faire éclore des casoars à la maison, si vous savez ce qui est bon pour vous.

Cet article a été initialement publié dans le New York Times.

Asher Elbein vers 2021 The New York Times Company

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂