Les hôtes et les lauréats des Oscars 2022 commentent le projet de loi controversé « Ne dites pas gay »

Lors de la 94e cérémonie annuelle des Oscars de ce soir, plusieurs acteurs ont abordé le projet de loi « Don’t Say Gay » de Floride et la réponse terne du PDG de Disney, Bob Chapek. La cérémonie a débuté avec les hôtes des Oscars Amy Schumer, Wanda Sykes et Regina Hall commentant la législation anti-gay en vigueur en Floride. « Eh bien, nous allons passer une bonne soirée ce soir et pour vous les habitants de Floride, nous allons passer une soirée gay », a déclaré Sykes. Bien sûr, le public les a encouragés lorsque les trois animateurs ont chanté « GAY GAY GAY ».

Le projet de loi « Ne dites pas gay » s’appelle la loi sur les droits parentaux dans l’éducation et empêche les enseignants d’enseigner l’identité de genre et la sexualité de la maternelle à la troisième année. L’ONU considère ce type de législation comme une violation des droits de l’homme. Initialement, Disney a refusé de commenter le contenu du projet de loi « Don’t Say Gay », malgré le fait que la société avait fourni des dons politiques à tous les politiciens qui soutenaient la législation anti-gay. Au lieu de répondre au contenu du projet de loi, Disney a choisi de ne pas aborder directement la loi et s’est réengagé à produire du contenu et des droits LGBTQ+. La déclaration commence :

FILM VIDÉO DU JOUR

Nous comprenons à quel point ce problème est important pour nos employés LGBTQ+ et bien d’autres. Depuis près d’un siècle, Disney est une force unificatrice qui rassemble les gens. Nous sommes déterminés à ce qu’il reste un lieu où chacun est traité avec dignité et respect.

La réponse n’a pas été bien accueillie par le public ou par les membres de la distribution et les talents de Disney.





Ateliers du 20ème siècle

Une partie de ce qui rend la controverse sur le projet de loi « Don’t Say Gay » si différente des autres controverses de Disney est le nombre de membres de la distribution qui parlent ouvertement de la culture d’entreprise. Les membres de la distribution de Disney sont notoirement discrets sur la société en raison de NDA strictes. Cependant, les gens s’expriment cette fois parce que de nombreux employés LGBTQ + de Disney ont le sentiment que l’entreprise les a laissés tomber. Sur le tapis rouge des Oscars, Encanto L’actrice Jessica Darrow a déclaré à Deadline : « Ici, je suis queer et magnifique, et je suis sur le tapis rouge, et je suis très heureuse de représenter d’autres pédés magnifiques qui consomment Disney. »





« Nous sommes le visage de Disney en fin de compte », a-t-elle ajouté. « Ce qui se passe n’est évidemment pas juste, alors que nous continuons à élever nos voix et à faire connaître nos cas, et à continuer à émettre l’énergie positive et aimante authentique qui nous consume tous ; nous sommes la partie authentique de tout cela. »

L’actrice ouvertement queer Ariana DeBose, qui a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle d’Anita dans les studios du 20e siècle West Side Story, a également parlé de l’importance d’être fidèle à soi-même, ajoutant que personne ne peut remettre en question l’identité d’une personne. Elle a dit: « Vous voyez une femme de couleur ouvertement queer, une Afro-Latina qui a trouvé sa force et sa vie à travers l’art… si quelqu’un a déjà remis en question votre identité, je vous le promets, il y a effectivement une place pour nous. »









Ces films ont eu le plus de week-ends au numéro un au box-office

Lire la suite





A propos de l’auteur