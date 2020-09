Les hommes qui aiment la peinture: les rock stars sont aussi vaines

09.03.2020 09h14

Steven Tyler, Post Malone, Harry Styles: ils se montrent tous en public avec leurs ongles peints. Le vernis de couleur n’est plus seulement l’affaire des femmes.

Le vernis à ongles ne se trouve-t-il que dans les cosmétiques pour femmes? Pas à cause de: Kurt Cobain (1967-1994) et David Bowie (1947-2016) avaient déjà découvert le vernis de couleur pour eux-mêmes. Aujourd’hui, le produit de beauté semble avoir trouvé son chemin dans la trousse de toilette masculine depuis longtemps. Du guitariste des Rolling Stones Keith Richards (76) au co-fondateur de Hollywood Vampires Johnny Depp (57) en passant par le chanteur d’Aerosmith Steven Tyler (72, “Dream On”): ils ne s’arrêtent pas tous à la laque sur les ongles.

Le vernis à ongles comme déclaration

En règle générale, les hommes utilisent du vernis à ongles noir, qui reflète l’image plutôt sombre et dure de leur musique. La jeune génération montre de plus en plus qu’il existe un autre moyen. Qu’est-ce qui a fait sensation lorsque le chanteur Harry Styles (26 ans, “Watermelon Sugar”) est apparu au Met Gala 2019 avec un chemisier à volants, une boucle d’oreille et du vernis à ongles? La laque sur les ongles des hommes est soudainement devenue une déclaration de mode et de plus en plus de musiciens l’ont reprise.

Il n’est donc plus surprenant que le rappeur américain A € AP Rocky (31 ans) se montre avec des drapeaux peints et des smileys sur les ongles. Adam Lambert (38) et Post Malone (25, “Circles”) préfèrent s’en tenir au noir classique à la place.

Source: instagram.com

Aussi intéressant:

Il n’y a pas que les musiciens qui utilisent de la peinture

Marc Jacobs (57 ans) est beaucoup plus coloré. Parce que même en dehors de l’industrie de la musique, le vernis à ongles semble être populaire auprès des hommes. La peinture turquoise sur les ongles du créateur de mode américain ne peut être négligée. Tout comme le blanc, l’acteur “Glee” Darren Criss (33), ou la variante rouge de Brooklyn Beckham (21).

Source: instagram.com

Source: instagram.com

Source: instagram.com

(cos / spot)