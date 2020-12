Les hommes infectés par le COVID-19 sont trois fois plus susceptibles d’avoir besoin de soins intensifs que les femmes

Après avoir analysé plus de trois millions de cas confirmés dans 46 pays et 44 États américains, ils ont découvert que les hommes étaient 39% plus susceptibles de mourir du virus.

Hommes infectés par COVID-19 sont trois fois plus susceptibles de nécessiter des soins intensifs que les femmes et courent un risque significativement plus élevé de mourir du virus, ont déclaré mercredi des scientifiques. Les chercheurs ont analysé plus de trois millions de coronavirus confirmés de 46 pays et 44 États américains entre le 1er janvier et le 1er juin 2020. Ils ont constaté que le risque d’infection par Sars-Cov-2 était le même pour les femmes et les hommes, car «exactement la moitié» des cas confirmés étaient des hommes les patients. Mais les hommes sont presque trois fois plus susceptibles que les femmes d’être hospitalisés dans une unité de soins intensifs et sont 39% plus susceptibles de mourir du virus, selon l’étude.

« Ces données peuvent aider les médecins à reconnaître que le sexe est un facteur de risque de maladie grave lors de la prise en charge des patients », a déclaré la co-auteure Kate Webb. AFP.

«Le sexe est une variable sous-déclarée dans de nombreuses études et c’est un rappel que c’est un facteur important à prendre en compte dans la recherche», a déclaré le chercheur de l’Université du Cap.

La tendance est mondiale – à quelques exceptions près – et peut principalement être attribuée à des différences biologiques, ont déclaré les chercheurs.

«Des différences entre les sexes dans le système immunitaire inné et adaptatif ont déjà été signalées et peuvent expliquer l’avantage féminin du COVID-19 », ont déclaré les auteurs.

Les femmes produisent naturellement plus de protéines d’interféron de type I qui limitent la réponse immunitaire anormale connue sous le nom de tempête de cytokines, censée jouer un rôle dans la provocation de formes sévères de COVID-19 .

L’hormone œstradiol «féminine» peut également aider les femmes à repousser les formes graves du virus, car elle stimule la réponse des cellules T – qui tuent les cellules infectées – et augmente la production d’anticorps, selon l’étude.

« En revanche, la testostérone, l’hormone sexuelle masculine, supprime le système immunitaire », ont noté les auteurs.

Différences fondées sur le sexe dans les comorbidités associées au COVID-19 sévère peuvent exposer les hommes à un risque démesuré, ont-ils écrit dans l’étude publiée dans Communications de la nature.

Mais les données pour expliquer le rôle d’autres conditions médicales font défaut, ont-ils ajouté.

En outre, les auteurs ont noté la similitude dans les proportions de femmes et d’hommes souffrant d’hypertension et de diabète dans le monde, «les comorbidités les plus fréquemment signalées dans le COVID-19 hospitalisé les patients. »

Les résultats pourraient avoir des implications pour les futurs vaccins, ont déclaré les auteurs.

Webb a noté que les vaccins antérieurs contre d’autres infections ont montré des différences de réponse entre les femmes et les hommes.

«Il reste à déterminer si la même chose sera vraie pour les vaccins Sars-CoV-2», a déclaré Webb.

«Mais nous espérons que notre article souligne la nécessité d’inclure le sexe comme variable lors de l’examen de la recherche sur les vaccins.

