Les hommes et les femmes peuvent avoir des réponses immunitaires différentes, ce qui pourrait expliquer un nombre plus élevé d’hommes infectés par le COVID-19

Cette étude a révélé que dans le monde, les hommes représentent environ 60% des décès dus à Covid-19.

Une nouvelle étude portant sur les réponses immunitaires des hommes et des femmes au nouveau coronavirus pourrait jeter un nouvel éclairage sur les raisons pour lesquelles les hommes sont plus susceptibles de tomber gravement malades avec Covid-19, ont déclaré mercredi des chercheurs.

Depuis le début de la pandémie, il est clair que les hommes, en particulier les hommes plus âgés, courent un risque beaucoup plus élevé de mourir du virus que les femmes du même âge, mais les scientifiques n’ont pas encore été en mesure de déterminer exactement pourquoi.

Une nouvelle étude publiée dans la revue La nature a noté que dans le monde, les hommes représentent environ 60% des décès dus à Covid-19 et a examiné si des différences dans les réponses immunitaires pouvaient expliquer pourquoi.

“Ce que nous avons découvert, c’est que les hommes et les femmes développent en effet différents types de réponses immunitaires à Covid-19”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Akiko Iwasaki, professeur à l’Université de Yale, dans une vidéo.

Le spécialiste de l’immunité a déclaré que “ces différences peuvent sous-tendre une susceptibilité accrue aux maladies chez les hommes”.

Les chercheurs ont prélevé des échantillons nasaux, salivaires et sanguins de sujets témoins non infectés et de patients atteints de la maladie qui ont été traités à l’hôpital de Yale-New Haven aux États-Unis.

Ils ont ensuite surveillé les patients pour examiner leurs réponses immunitaires.

Les chercheurs ont découvert que les femmes avaient développé une réponse immunitaire plus robuste impliquant les lymphocytes T, qui sont un type de globule blanc capable de reconnaître les virus et de les éliminer.

C’était le cas même chez les femmes plus âgées, selon l’étude.

En revanche, les hommes plus âgés avaient une activité des lymphocytes T plus faible – plus ils étaient âgés, plus la réponse était faible.

Dans l’ensemble, les hommes ont également produit plus de cytokines, qui sont des protéines inflammatoires qui forment une autre partie de la défense immunitaire naturelle du corps.

Cependant, des cas graves de Covid-19 ont été liés à ce qu’on appelle une “tempête de cytokines”, lorsque le système immunitaire entre en surmultiplication, ce qui est nocif et potentiellement mortel.

Les hommes qui ont montré des concentrations élevées au début étaient plus susceptibles d’avoir un cas grave de la maladie, tandis que les femmes qui présentaient également des niveaux de cytokines importants semblaient également s’en tirer moins bien, selon l’étude.

Selon les auteurs, cela pourrait impliquer que les hommes et les femmes ont besoin de traitements différents.

Pour les hommes, par exemple, “nous devrions améliorer leurs réponses des lymphocytes T avec des vaccins”, a déclaré Iwasaki, tandis que les femmes pourraient recevoir un traitement pour atténuer la réponse cytokine.

Traités différemment?

Mais l’étude a des limites.

Premièrement, la taille de l’échantillon était relativement petite, avec 98 patients au total.

L’âge moyen des patients était également élevé, autour d’une soixantaine d’années.

Commentant la recherche, Eleanor Riley, professeur à l’Université d’Édimbourg, a déclaré qu’une partie des divergences notées dans l’étude est “probablement due à des différences d’âge ou d’IMC (les différences entre les sexes disparaissent une fois que ces autres facteurs sont pris en compte)”. . L’IMC mesure la graisse corporelle.

Elle a dit que d’autres auraient pu surgir “par hasard”.

“Fait important, bien que la réponse moyenne puisse différer entre les hommes et les femmes, la gamme de la plupart des mesures chez les hommes et les femmes se chevauchent considérablement, ce qui signifie que de nombreuses femmes ont des réponses qui ne peuvent pas être distinguées de celles de nombreux hommes”, a-t-elle ajouté.

Riley a déclaré que c’était la raison pour laquelle les traitements seraient meilleurs s’ils étaient personnalisés, plutôt que définis uniquement sur le sexe.

