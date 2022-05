Les hommes blancs ne peuvent pas sauter le redémarrage: intrigue, distribution et tout ce que nous savons

En 1992, la comédie sportive américaine Les hommes blancs ne savent pas sauter attiré l’attention du public. Le film, qui a été publié par 20th Century Fox, a suivi des arnaqueurs de basket-ball noirs et blancs alors qu’ils unissaient leurs forces afin de doubler leurs chances de gagner plus d’argent sur les courts de rue et, éventuellement, dans un tournoi de basket-ball. Les hommes blancs ne savent pas sauter Wesley Snipes dans le rôle de Sidney « Syd » Deane, Woody Harrelson dans Billy Hoyle et Rosie Perez dans Gloria Clemente.

Les hommes blancs ne savent pas sauter a été écrit et réalisé par Ron Shelton, qui, à l’époque, était connu pour son film Bull-Durham (1988), qui était basé sur ses propres expériences de baseball et lui a valu une nomination aux Oscars. Le film était un phénomène et a récemment célébré son 30e anniversaire lors de la 94e cérémonie des Oscars, où ses trois protagonistes étaient présents.

Le film est actuellement en train d’être redémarré et revu par un groupe de talents relativement nouveaux. Voici ce que nous savons à ce jour sur le Les hommes blancs ne savent pas sauter refaire.

Les hommes blancs ne savent pas sauter : l’intrigue





Ateliers du 20ème siècle

Dans l’ensemble, le film suivra le matériel source original. Il a été confirmé que quelques-uns des noms des personnages seront changés, comme le personnage de Wesley Snipes, Syd Deane, sera désormais Kamal Allen. Aucun autre nom de personnage n’a été confirmé, ni aucun des détails les plus complexes de l’intrigue. Il est à espérer que plus d’informations seront révélées sur le film dès qu’il se développera et entrera en production.

Les hommes blancs ne savent pas sauter : le casting





atlantique

Le film, bien qu’il ne soit pas entièrement distribué, a ajouté quelques noms passionnants à la liste. Jouant le rôle autrefois interprété par Woody Harrelson, Billy Hoyle, sera un nouveau venu dans le monde du théâtre, Jack Harlow. Harlow est surtout connu comme un rappeur américain dont la musique est devenue virale ces dernières années sur TikTok. Le joueur de 24 ans, originaire de Louisville, dans le Kentucky, a commencé à sortir des EP en 2015 avant de signer avec Don Cameron et le label de DJ Drama. Génération maintenant en 2018. Son hit « What’s Poppin », sorti en 2020, lui a valu une nomination aux Grammy Awards.

Bien qu’il s’agisse du tout premier long métrage de Harlow, il a toujours eu une affinité pour le cinéma. Le rappeur a même déclaré qu’il souhaitait que ses chansons soient présentées sous forme de court métrage et attribue ses inspirations à Martin Scorsese, Quentin Tarantino et Alfred Hitchcock.





Starz

Aux côtés de Harlow, Sinqua Walls jouera le rôle de Kamal Allen. Walls est un acteur américain plus récemment connu pour son rôle dans Âme américaine (2019-) comme Don Cornelius. Le spectacle est un drame BET basé sur l’émission de danse télévisée de longue date de Cornelius Train des âmes. Le natif de Louisiane a également déjà été présenté dans des émissions comme Hauteurs de Lincoln (2007-2009), Teen Wolf (2011-2017), et des films comme Requin Nuit 3D (2011) et Station d’amour (2021).

Les autres acteurs qui ont été choisis pour la série sont Teyana Taylor, Laura Harrier et Lance Reddick. Bien que l’on ne sache pas quels rôles joueront Taylor et Harrier, Reddick a été choisi pour jouer Benji Allen, le père et entraîneur de Kamal, qui lutte contre la SP.

Les hommes blancs ne savent pas sauter : l’équipage





Ateliers du 20ème siècle

Le scénario de la nouvelle version de la comédie Shelton a été écrit par Kenya Barris, qui est également producteur du film. Barris est un écrivain, producteur, réalisateur et acteur de cinéma et de télévision, surtout connu pour son travail en tant que créateur de Noirâtre (2014-2022). L’émission a valu à Barris une nomination pour un Primetime Emmy Award for Outstanding Comedy Series en 2016, 2017, 2018 et 2021. Le créateur est rejoint dans ses fonctions de production par la star de la NBA Blake Griffin, le joueur de la NFL Ryan Kalil et Noah Weinstein par le biais de leur société. Mortal Media, où Weinstein agit en tant que responsable de la production et du développement.

Le réalisateur du film sera Calmatic, connu pour son travail de réalisateur de vidéoclips. Calmatic a déjà travaillé sur des vidéos comme « Old Town Road », qui a remporté un MTV Video Music Award 2019 pour la meilleure réalisation et un Grammy Award 2020 pour le meilleur clip vidéo de l’année. Il a également travaillé avec Vince Staples, Kendrick Lamar, Childish Gambino et bien d’autres. Le réalisateur vient également de boucler la production du Fête à la maison redémarrer. Ce film sera le deuxième long métrage de Calmatic, mais il a déjà de nombreux crédits impressionnants à son actif.

Aucune date de sortie confirmée n’a été annoncée.

Beaucoup se demandent si Harlow, n’étant connu que pour sa musique, pourra laisser sa marque dans ce film. Le rappeur a une grève contre lui car il a avoué dans une interview avec HipHopDX au Met Gala de cette année qu’il ne savait pas grand-chose auparavant sur le film source. Il a déclaré:

« Puis-je être honnête? Je le connaissais évidemment, c’est un titre emblématique et j’ai vu l’affiche du film, mais je ne l’ai pas regardée jusqu’à ce qu’on me propose le rôle.

Cependant, Harlow voulait que le public sache qu’il n’avait pas obtenu le rôle uniquement par chance, « j’ai fait le travail ». Il veut avoir la chance de faire ses preuves en disant :

« Soit ça va juste être [that] il y avait une annonce que vous étiez dans un film et rien d’autre, ou vous obtenez cela et c’est comme. ‘Wow’, et tu l’as apporté… Je commence à voir comment je vois la musique. C’est mon premier, donc je m’en soucie beaucoup.





