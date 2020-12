Les hommages affluent pour la star d’Eastenders et l’icône gay

Barbara Windsor assiste à Brighton Pride, 2006. (Getty)

Icône gay Dame Barbara Windsor, la Eastenders et Continuer star surtout connue pour avoir incarné Peggy Mitchell, est décédée à l’âge de 83 ans.

Selon Le gardien, dans une déclaration vendredi 11 décembre, le mari de Windsor, Scott Mitchell, a déclaré: «C’est avec une profonde tristesse que je peux confirmer que ma chère épouse Barbara est décédée à 20 h 35 le jeudi 10 décembre dans une maison de retraite de Londres.

«Son décès était dû à la maladie d’Alzheimer / démence et Barbara est finalement décédée paisiblement et j’ai passé les sept derniers jours à ses côtés.

«Moi-même, sa famille et ses amis, nous nous souviendrons de Barbara avec amour, sourire et affection pour les nombreuses années de son amour, de son plaisir, de son amitié et de sa luminosité qu’elle a apporté à toutes nos vies et le divertissement qu’elle a offert à tant de milliers d’autres au cours de sa carrière. .

«Les dernières semaines de Barbara étaient typiques de la façon dont elle vivait sa vie. Plein d’humour, de drame et de combativité jusqu’au bout.

«Ce n’était pas la fin que méritent Barbara ou quiconque vivant avec cette maladie très cruelle. Je serai toujours immensément fier du courage, de la dignité et de la générosité de Barbara face à sa propre maladie tout en essayant d’aider les autres en sensibilisant aussi longtemps qu’elle le pourrait.

Entre 1964 et 1974, Windsor est apparu dans neuf Continuer films, et a fait ses débuts dans Eastenders en tant que Peggy Mitchell en 1994, devenant célèbre pour son slogan: «Sortez de mon pub!

Tout au long de sa vie, Windsor a été une alliée fidèle des LGBT +.

Elle a assisté à la London Pride en 1997, et en 2006, elle est apparue à Brighton Pride dans le cadre de son Continuer-célébrations thématiques, rejoignant le flotteur Terrence Higgins Trust.

Windsor était une amie proche de la «grande dame de la drague» Danny La Rue, et à son décès en 2009, elle a déclaré: «Être gay, c’est être courageux, être qui vous êtes et défendre vos amis.

En 2014, Michael Cashman a révélé que Windsor était celui qui l’avait mis en place avec son défunt partenaire, Paul Cottingham.

Les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour pleurer la « légende de l’écran » et « l’icône gay » Barbara Windsor.

En pleurant sa mort, les fans LGBT + se sont tournés vers les réseaux sociaux pour rendre hommage à l’alliée et icône Barbara Windsor.

L’un d’eux a écrit: «J’ai vu Barbara Windsor faire une apparition personnelle au Heaven’s GAY à la fin des années 80, campant sa célèbre scène de bikini… RIP.»

J’ai vu Barbara Windsor faire une apparition personnelle à Heaven’s GAY à la fin des années 80, campant sa célèbre scène de bikini. À la mort de son grand ami Danny La Rue, elle a dit: «Être gay, c’est être courageux, être qui tu es et défendre ses amis. #RIPBarbaraWindsor pic.twitter.com/W5pOp6NCsp – Prof Deborah Sugg Ryan @ 🏠 (@DeborahSuggRyan) 11 décembre 2020

Un autre fan a déclaré: «Barbara Windsor a été une amie des gays toute sa vie, elle a défilé avec Brighton Pride et a présenté le camp comme une forme d’art. Une véritable icône. »

Barbara Windsor était une amie des gays toute sa vie, elle a défilé avec Brighton Pride et a livré le camp comme une forme d’art. Une véritable icône x pic.twitter.com/p88ytvg4QQ – Calum. (@ CalumS1991) 11 décembre 2020

Barbara Windsor était une véritable icône gay. Je ne peux pas croire qu’elle soit partie. 💕💕💕 pic.twitter.com/wTRWFYSdJq – Pantalaimon Silvertongue 🏳️‍🌈💙🌊 (@ PantalaimonSil1) 11 décembre 2020

Un autre utilisateur de Twitter a ajouté: « Tellement triste que mon LGBT QWEEN soit décédé. J’adore Barbara Windsor. »