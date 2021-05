Les hobbits et autres humains primitifs ne sont pas des «  agents destructeurs  » d’extinction, selon les scientifiques

Lorsqu’il s’agit de provoquer des extinctions, les premiers humains n’étaient probablement pas les saccades que nous sommes aujourd’hui, selon une nouvelle étude.

Les premiers parents humains vivent sur les îles depuis le début Époque du Pléistocène (Il y a 2,6 millions à 11 700 ans). Mais l’extinction généralisée sur les îles peut en grande partie remonter aux 11700 dernières années au cours de la Époque holocène , lorsque les humains modernes ont commencé à faire des ravages là-bas – la chasse excessive, la modification des habitats et l’introduction d’espèces envahissantes, ont découvert les chercheurs.

« Alors que les humains sont directement ou indirectement responsables de plusieurs centaines de pertes sur les îles au cours des centaines d’années passées, cette piste de malheur devient très mince au fur et à mesure que vous remontez dans le temps », a déclaré Ross MacPhee, co-auteur de l’étude, conservateur principal de la zoologie des vertébrés. au Musée américain d’histoire naturelle de New York, a déclaré à 45Secondes.fr dans un e-mail. « Leur [our distant relatives’] l’impact était insignifiant, alors que le nôtre est, et a longtemps été, catastrophique. «

Pourquoi des îles?

Les îles sont en proie à des extinctions d’animaux. Prenons, par exemple, les îles de Nouvelle-Zélande où neuf espèces de moa, un géant, autruche -comme un oiseau, l’habitude de vivre. Mais dans les 200 ans suivant l’arrivée de l’homme, ils se sont tous éteints, ainsi qu’au moins 25 autres espèces de vertébrés (animaux à épine dorsale), ont écrit les chercheurs dans l’étude.

L’équipe, dirigée par des scientifiques de l’Université Griffith en Australie, s’est concentrée sur les îles pour une grande raison: elles sont «particulièrement sujettes à une extinction généralisée», ont-ils écrit dans l’étude. C’est parce que les îles ont tendance à avoir des animaux plus petits en taille et en population, ont des animaux avec moins diversités génétiques (en partie à cause de la consanguinité), sont plus sensibles aux événements aléatoires, offrent moins de possibilités de recolonisation et supportent des niveaux plus élevés d’animaux indigènes par rapport à ceux des continents.

Image 1 sur 2 Les chercheurs arrivent sur l’île de Pantar dans la chaîne d’îles de Nusa Tenggara en Indonésie. (Crédit image: Julien Louys) Image 2 sur 2 Les chercheurs ont examiné 32 groupes d’îles, y compris la chaîne d’îles de Nusa Tenggara en Indonésie, pour en savoir plus sur l’influence humaine sur les extinctions d’îles. (Crédit image: Julien Louys)

Pour déterminer si les extinctions d’îles ont coïncidé avec l’arrivée d’hominidés – ou d’humains modernes, de nos ancêtres et de nos proches cousins ​​évolutionnistes – les chercheurs ont fouillé les archives archéologiques et fossiles de 32 groupes insulaires qui avaient des preuves d’une présence d’hominidés, y compris la Grande-Bretagne, Taiwan Okinawa et Tasmanie. (Contrairement au groupe des hominidés, le groupe des hominidés ne comprend pas les orangs-outans.) Cependant, sortir avec l’arrivée des hominidés et les extinctions d’îles n’a pas toujours été facile, a déclaré MacPhee. De plus, il était difficile de déterminer si un animal avait disparu en grande partie à cause des humains ou en raison d’autres facteurs, tels que le changement climatique, a-t-il déclaré.

« Cependant, les endroits où nous avons acquis la plupart de nos données – les archipels insulaires à l’est du continent asiatique – ont été moins touchés par de graves changements climatiques détectables tels que ceux qui ont touché l’Amérique du Nord » à la fin de la dernière période glaciaire, alors qu’ils étaient importants. des animaux tels que le mammouth ont disparu, a-t-il dit.

Groupes d’îles océaniques qui ont des preuves d’hominidés du Pléistocène et d’extinction animale. Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut se trouvent (A) San Miguel, Santa Rosa et Santa Cruz; (B) Irlande; (C) Sardaigne; (D) Honshu, Shikoku et Kyushu; (E) Ishigaki, Miyako, Kume et Okinawa; (F) Luzon, Mindanao, Mindoro et Palawan; (G) Nouvelle-Irlande et Buka; (H) Sulawesi; (I) Timor, Alor, Flores et Sumba; et (J) Chypre, Crète et Naxos. MP, Pléistocène moyen; LP, Pléistocène tardif. (Crédit d’image: Louys, J. et al. PNAS (2021); (CC BY-NC-ND 4.0))

L’équipe a également pris en compte le fait que certaines extinctions se produisent naturellement tout au long de évolution . De plus, ils citent des preuves que les premiers hominidés chassaient les animaux terrestres – après tout, il y a d’anciens os d’animaux avec des marques de boucherie. Mais les premiers hominins n’ont pas chassé les créatures dans l’oubli, a découvert l’équipe. « Au lieu de cela, il y avait coexistence, tout comme il y a [in] la nature tout le temps parmi les différentes espèces « , a déclaré MacPhee. » Encore et encore, les preuves ont montré que « ces versions antérieures de nous-mêmes … n’ont pas augmenté les taux d’extinction sur les îles qu’ils ont colonisées. »

Calendrier d’extinction pour les animaux sur différentes îles océaniques, qui montrent quand le premier hominin et Homo sapiens arrivée. Les dates de la dernière apparition (DAL) des animaux sont indiquées par des lignes horizontales. Les lignes LAD pointillées indiquent l’incertitude. (Crédit d’image: Louys, J. et al. PNAS (2021); (CC BY-NC-ND 4.0))

Par exemple, à Flores en Indonésie, où les « Hobbits » ou Homo floresiensis , a vécu, « il n’y a pas d’extinctions connues étroitement associées à la première apparition d’hominidés », ont écrit les chercheurs dans l’étude. La même chose est vraie des hominines en Sardaigne, ont-ils constaté.

En revanche, dans les 5000 ans de l’arrivée des humains modernes sur les îles anglo-normandes de Californie il y a environ 13000 ans, le mammouth colombien (Mammuthus columbia), le mammouth pygmée (Mammuthus exilis) et un campagnol (Microtus miguelensis) ont disparu, ont découvert les chercheurs. De même, en Irlande, un géant cerf (Megaloceros giganteus) et un lemming (Dicrostonyx torquatus) a disparu peu de temps après l’arrivée des humains modernes il y a 13000 ans, comme ce fut le cas pour une grue (genre Grus) qui a disparu dans le pays d’Asie du Sud-Est du Timor après l’arrivée des humains modernes il y a 46 000 ans.

Groupes d’îles continentales (terres qui étaient reliées aux continents à des moments de l’histoire, mais qui sont maintenant des îles) qui ont des preuves d’hominidés du Pléistocène et d’extinction animale. Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut, (A) la Grande-Bretagne; (B) Sri Lanka; (C) Taiwan; (D) Hokkaido; (E) King Island et Tasmanie; (F) Île Kangourou; (G) Nouvelle-Guinée; et (H) Bornéo, Java et Sumatra. (LP signifie Pléistocène tardif.) (Crédit d’image: Louys, J. et al. PNAS (2021); (CC BY-NC-ND 4.0))

La liste est longue: un l’éléphant à Sulawesi, en Indonésie; une cigogne (Leptoptilos robustus), vautour (genre Trigonoceps), oiseau chanteur (genre Acridotheres), stegodon ressemblant à un éléphant (Stegodon florensis insularis) et même Homo floresiensis, qui a disparu peu après l’arrivée de Homo sapiens sur Flores, les chercheurs ont découvert.

Pourquoi les humains modernes sont-ils saccadés?

Alors, pourquoi les humains modernes sont-ils de tels moteurs d’extinctions, et les premiers hominins ne le sont-ils pas?

« Culture « , la culture, la culture », a déclaré MacPhee. « Si vous voyez l’adaptation humaine à travers le prisme de la culture, alors la distinction la plus claire entre hier et aujourd’hui est le degré auquel nous pouvons aujourd’hui contrôler les environnements planetwide. »

En d’autres termes, les premiers hominins avaient peu de contrôle sur leur environnement; ils pouvaient chasser, mais c’était technologiquement peu sophistiqué. « Les premiers habitants des îles y sont arrivés dans la plupart des cas en effectuant des voyages en mer – ils étaient déjà orientés vers la mer et les ressources marines, et ne savaient pas comment chasser les animaux terrestres ou n’étaient pas intéressés à le faire », a déclaré MacPhee.

Au fur et à mesure que les gens devenaient plus avancés, il est probable que «notre comportement envers les environnements a changé et est devenu plus destructeur à mesure que nous devenions plus capables sur le plan technologique», a déclaré MacPhee.

Une chronologie d’extinction montrant quand les animaux se sont éteints par rapport au moment où les hominines et Homo sapiens arrivé sur les îles continentales. Les barres verticales violettes indiquent quand ces masses continentales étaient des îles. Les dates de la dernière apparition (DAL) des animaux disparus sont indiquées en lignes horizontales, avec des lignes pointillées marquant l’incertitude. (EAD signifie la date de la première apparition.) (Crédit d’image: Louys, J. et al. PNAS (2021); (CC BY-NC-ND 4.0))

La découverte montre que les gens ne devraient pas supposer que « nos ancêtres étaient pré-chargés de la même volonté de surexploiter que nous, que c’est en quelque sorte dans nos gènes », a-t-il dit. « S’il y a une leçon, alors c’est simplement ceci: Agissez comme nos lointains ancêtres l’ont fait, prenez ce dont vous avez besoin dans la nature mais ne le détruisez pas dans le processus. »

Cela explique aussi pourquoi les extinctions n’étaient pas liées aux premières arrivées de Homo sapiens sur les îles il y a environ 50 000 ans. « Il semble que pendant cette période, les hominines et les faunes insulaires se sont produites et ont prospéré ensemble », a déclaré Julian Hume, paléontologue et associé de recherche au National History Museum de Londres, au Royaume-Uni, qui n’était pas impliqué dans l’étude. À cette époque, il y avait moins de monde, des outils moins sophistiqués et un taux de colonisation plus lent, a-t-il dit. Cela a changé pendant l’Holocène, lorsque les humains modernes maîtrisaient en grand nombre les déplacements à longue distance à l’étranger, développaient des outils sophistiqués et amenaient des animaux non indigènes avec eux sur les îles.

Hume a noté, cependant, que les îles sont notoirement pauvres conservateurs de fossiles. De plus, les fossiles qui persistent dans le temps proviennent généralement d’animaux grands et robustes, plutôt que petits et délicats. Donc, il est difficile de dire, en regardant les archives fossiles, si les hominidés antérieurs ont causé ou non des extinctions d’animaux, a-t-il déclaré à 45Secondes.fr dans un courrier électronique.

De plus, les anciens os d’animaux brûlés et abattus sont « étonnamment rares », a déclaré Hume. « Parce que les auteurs ont trouvé peu de preuves de la prédation humaine, cela ne signifie pas que cela n’a pas eu lieu. »

Mais Hume était toujours d’accord avec le message à retenir des chercheurs. « Nous pouvons comprendre, et peut-être pardonner, ces ancêtres humains qui chassaient par nécessité alors qu’ils traversaient les océans », a déclaré Hume. « Ce qui est impardonnable, c’est que les humains modernes détruisent le monde naturel à une vitesse sans précédent, malgré une connaissance détaillée du prix ultime. »

L’étude a été publiée en ligne lundi 3 mai dans la revue the Actes de l’Académie nationale des sciences .

