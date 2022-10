Les histoires qui n’ont pas été vues dans « House of the Dragon » en raison de sauts dans le temps

Après dix semaines de nombreuses intrigues, «Maison du Dragon» (« La maison du dragon » en espagnol) terminé sa première saison. En raison des sauts de temps constants qui se sont produits, certaines histoires n’ont pas été montrées dans la série de hbo max.

Récemment, Comté de Ryanle showrunner de la série, a révélé qu’il y avait certains moments dans l’histoire de « feu et sangQu’auriez-vous aimé faire ?mais ils ont dû l’abandonner car cela n’affectait pas significativement l’intrigue.

« Cela aurait-il été incroyable (de montrer ces histoires) ? Oui, ça l’aurait été, mais qu’est-ce que cela a vraiment changé ? Je pense que nous avons dû prendre des décisions difficiles. Nous avons travaillé longtemps sur la structuration de la première saison et je suis très content de ce que nous avons réalisé.», a-t-il expliqué à Variété.

quelques semaines avant, George RR Martinl’auteur des livres et producteur exécutif de la série, a écrit dans son blog personnel qu’il aurait aimé aussi »explorer un peu plus” certaines relations, mais cela ils ont dû les ignorer à cause de la limite de temps d’écran.

Ensuite, nous expliquerons certaines des histoires que les créateurs de « House of the Dragon » ont mentionnées.

QUELLES ONT ÉTÉ LES HISTOIRES QUI N’ONT PAS ÉTÉ VUES DANS « LA MAISON DU DRAGON » ?

1. La romance entre Rhaenyra Targaryen et Harwin Strong

L’une des plus grandes revendications de certains fans était de ne pas avoir vu le début de la relation entre Harwin fort et Rhaenyra Targaryens. Même si vous n’aviez pas lu le livre, le saut des regards et des croix éphémères, à être dans une relation depuis plus de 10 ans et père trois enfants ensemble, c’était un peu brusque.

Dans l’une des versions de l’œuvre originale (rappelons que le livre basé sur différentes rumeurs), la princesse a sa première expérience sexuelle avec Harwin Strong après avoir été rejeté par Criston Cole. A partir de ce moment, il devient son favori et la représente dans le tournoi à l’occasion de son mariage. Lors de cet événement, Cole s’est cassé la clavicule et le coude.

Dans les premières années, ils vivaient ensemble dans le donjon rouge. On dit même que, lors de la naissance de Lucerys Velaryon, Laenor et Harwin l’ont accompagnée à l’accouchement.

Harwin Strong et Jacaerys Velaryon dans la série « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

Ils ont finalement déménagé à Dragonstone en raison des affrontements de leurs enfants avec ceux d’Alicent Hightower. Harwin Strong est allé avec elle comme sa garde personnelle. Ce n’est que lors de l’incident au cours duquel Aemond a perdu un œil que Viserys a ordonné à Lord Harwin retourner à harenhaloù il est mort.

2. La jeunesse de Laena Velaryon et la bataille pour sa main

Dans l’épisode « La Maison du Dragon » dans lequel Laena Velaryon apparaît avec 12 ansil y a une indication de son amour pour les dragons lors de sa conversation avec Viserys. Il parle même de vhargar. Cependant, ce qu’ils n’ont pas montré, c’est qu’il est devenu le cavalier de ce dragon un an plus tard. On disait qu’il était plus intéressé à voler qu’à être avec les garçons.

Après avoir été rejeté par Viserys Targaryen, fElle était fiancée au fils d’un seigneur de Braavos. Cependant, il est mort et son descendant a gaspillé tout l’argent et l’influence de la famille. Pendant 10 ans, il a vécu à Mararcaderiva, car Corlys n’a pas osé rompre les fiançailles.mais il ne voulait pas non plus qu’il épouse sa fille, il a donc constamment retardé le mariage.

Lorsque Daemon Targaryen est venu à Driftmark en 115 après JC, Laena a automatiquement attiré son attention et les chanteurs prétendent même qu’il est tombé amoureux d’elle. Pour obtenir sa main dans le mariage, elle a insulté son fiancé, les menant tous les deux au duel, où il a fini par le tuer et le faire sortir du chemin. Le lendemain, Laena et Daemon se sont mariés.

3. Le mariage de Daemon Targaryen et Laena Velaryon

après votre mariage, Daemon et Laena se sont envolés pour Pentos, où ils étaient les hôtes du prince de la ville. Cependant, ils ne sont pas restés pour y vivre, mais ils ont voyagé à travers différentes villes libres comme Volantis, Rhoyne, Qohot et Norvos.

Quand Laena a découvert qu’elle était enceinte, ils sont retournés à Pentos, où elle a donné naissance à ses jumelles, Rhaena et Baela. Au bout de six mois, ils sont tous retournés à DriftmarkLaena et les filles s’éloignent, tandis que Daemon ramène ses dragons.

Avec son troisième fils, Laena avait des problèmes de travail et a donné naissance à un bébé mort-né. Les conséquences l’ont laissée considérablement affaiblie, et même le mestre de Driftmark ou Peyredragon n’a pu la sauver.

Utilisant ses dernières forces, a essayé de faire voler son dragon, Vhagar, au-dessus d’elle une dernière fois, mais s’est effondré dans les escaliers. réAemon la souleva et la ramena au lit, où elle resta éveillée. jusqu’à sa mort.

4. L’amitié de Laena Velaryon avec Rhaenyra Targaryen

Bien qu’une partie de ces histoires n’ait pas été montrée en profondeur, nous avons au moins pu voir les derniers instants de ces relations. Au contraire, quelque chose qui n’est pas montré est la grande amitié que Laena Velaryon et Rhaenyra Targaryen ont formée.

Dans le livre, il était dit que tandis que Rhaenyra commençait à détester sa belle-mère Alicent Hightower, il s’entendait très bien avec la femme et la belle-sœur de son oncle. Les deux se sont continuellement rendus visite, voyageant de Driftmark à Peyredragon et vice-versa.

Quand Laena Velaryon était dans ses derniers instants, Rhaenyra Targaryen l’a accompagnée avec Daemon sur son lit de mort..