Les histoires d’amour controversées d’Hollywood qui pourraient avoir leur propre série comme Pam et Tommy

De nombreux acteurs et actrices du monde du cinéma se sont retrouvés dans une romance après avoir fait un film ensemble. Cependant, certains d’entre eux ne se sont pas bien terminés. Qui sont-ils?

Quelques heures après la première de la série « Pam & Tommy »sur le scandale sexuel le plus controversé entre Pamela Anderson et Tommy Lee au milieu des années 90 à propos d’une vidéo intime du couple qui a été rendue publique sur Internet, avec le passage du temps, de plus en plus d’histoires de rencontres ont émergé dans le monde de Hollywood.

Ensuite, nous passerons en revue les couples et les romances qui méritaient sans aucun doute une série.

Ben Affleck et Jennifer Lopez

Ben et Jennifer Lopez Ils faisaient partie des couples du monde hollywoodien qui méritaient sans aucun doute une série car ils étaient là depuis deux décennies et allaient se marier en 2003, mais cela n’a pas été fait car un an plus tard, ils ont mis fin à la relation.

Dans une récente interview avec People en Español avant la première de ‘Marry Me’, López a parlé de sa relation actuelle avec l’acteur. « Maintenant, nous sommes plus âgés, nous sommes plus sages, nous avons plus d’expérience, nous sommes à différents moments de notre vie, nous avons des enfants et nous devons être très conscients de ces choses. Nous sommes tellement protecteurs parce que c’est vraiment un beau moment pour tout le monde », a-t-il reconnu.

Jennifer Aniston et Brad Pitt

Jennifer Anison et Brad Pitt formaient l’un des couples les plus acclamés du monde du cinéma en 2005. L’une des rumeurs les plus fortes sur la rupture amoureuse était la troisième en désaccord avec Angelina Jolie. Dans une interview, Brad Pitt a déclaré : « J’avais l’intention de trouver une vie intéressante, mais je ne vivais pas une vie intéressante. Je pense que mon mariage y est pour quelque chose. Tentative de faux mariage. Tout était quelque chose qu’il n’était pas. »

Nicole Kidman et Tom Cruise

Le couple était également l’un des plus controversés du monde d’Hollywood après s’être rencontré à « Jours de tonnerre ». Ils se sont mariés le 24 décembre 1990. Pendant les 11 années où ils étaient ensemble, ils sont apparus sur les tapis rouges de la moitié du monde pour montrer leur amour avec des baisers et des caresses incessants.

La scientologie, les rumeurs d’homosexualité, les enfants adoptés étaient tout le piment que ce mariage avait. En 2001, l’actrice a déclaré au présentateur David Letterman à propos de son divorce: « Eh bien, maintenant je peux porter des talons. »

« Je suis tombé follement, passionnément amoureux. Je serais allé jusqu’au bout du monde pour lui. »notait en 2012 à DuJour Magazine.

Kristen Stewart et Robert Pattinson

L’amour de Robert Pattinson et Kristen Stewart Ils ont commencé sur le tournage de « Twilight » en 2017 tout en donnant vie aux livres de l’écrivain jeunesse à succès Stephenie Meyer. Selon Catherine Hardwicke (réalisatrice du film), la connexion entre les deux était tout simplement explosive et il y avait des rumeurs selon lesquelles le jeune acteur anglais aurait obtenu le rôle en raison de la forte connexion entre eux lors de leur premier baiser.

Après avoir donné vie à Edouard et Belle, les acteurs ont entamé une relation comme dans les films qui étaient sous les yeux du monde entier. Après deux ans de rendez-vous secrets et des milliers d’entretiens où les deux ont constamment nié les rumeurs de leur relation, en 2011, toutes ces hypothèses ont finalement pris fin et ont été confirmées.

Cependant, tout a pris fin lorsque Stewart dans le remake de « Blanche-Neige », elle a été retrouvée en train de s’embrasser avec le réalisateur Rupert Sander qui était marié à l’époque.

En 2016, l’actrice a révélé pour la première fois quels étaient les faits de leur séparation : « Les gens voulaient tellement que Rob et moi soyons ensemble que notre relation est devenue un produit, ce n’était plus la vraie vie et c’était dégoûtant pour moi. » « Je ne voulais pas cacher qui je suis ni ce que je fais de ma vie. Ce qui se passe, c’est que je ne veux pas faire partie d’une histoire qui sert au divertissement des gens », a-t-il ajouté.

