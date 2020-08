Les héros post-lancement des Avengers de Marvel auront un «laissez-passer de combat» payant

Nous sommes maintenant littéralement à quelques jours de la première mondiale de Les Avengers de Marvel, un titre qui tentera de nous plonger dans les aventures incroyables de certains de nos héros préférés de merveille.

C’est grâce à une entrée officielle dans le blog du jeu que l’utilisation des cosmétiques et des équipements pour chacun de nos héros est pleinement détaillée, cependant, il y a un détail qui attire particulièrement l’attention. Square Enix détaille le “Carte de défi de héros” qui, à des fins pratiques, serait le Pass de combat de toute la vie; Pour chaque nouveau héros ajouté au jeu, votre Hero Challenge Card coûtera 1000 crédits du jeu.

Certains contenus de base de Marvel’s Avengers seront gratuits

Expliquons un peu mieux cette question, Marvel’s Avengers a six héros de lancement Et pour tous ceux qui acquièrent leur copie, les cartes héros de ces six premiers personnages sont gratuites, comme nous vous l’avons expliqué, les cartes héros ont un coût de 1000 crédits, celles-ci peuvent être obtenues en complétant des défis et des missions du titre, bien que Bien que nous ne souhaitons pas attendre jusqu’à ce point, nous pouvons choisir d’acheter des forfaits de crédit et 1000 d’entre eux coûtent 10 €.

Il convient de noter que certains contenus de base du jeu seront gratuits, les héros inclus dans ce contenu, et que les cartes héros débloquent du contenu premium Pour ceux-ci, cependant, nous sommes autorisés à apprécier que Square Enix fera tout son possible pour tirer le meilleur parti des bénéfices. Le premier héros post-lancement a déjà été annoncé et sera Hawkeye, nous vous rappelons que Marvel’s Avengers a une sortie prévue pour le 4 septembre. Nous vous recommandons de garder un œil sur Generation Xbox pour plus de nouvelles.