Les héros d’action des années 80 reviennent dans Call of Duty: Warzone et Black Ops: Cold War à partir d’aujourd’hui

Au fil des films d’action, rares sont ceux qui sont plus mémorables que Rambo et Mourir dur. Les deux films ont accumulé plusieurs suites et sont devenus une grande partie de la culture pop dans le monde occidental. Maintenant, pour la première fois, les héros des deux franchises, John Rambo et John McClane seront jouables sur la populaire série de jeux vidéo. Appel du devoir.

Les joueurs pourront désormais contrôler les héros d’action des années 80 tout en jouant à la franchise. Warzone et Black Ops: Guerre froide titres. Les deux étoiles seront téléchargeables dans le cadre de Appel du devoirMise à jour de mi-saison pour la saison trois à partir d’aujourd’hui, 20 mai. Stallone et Willis rejoignent les stars de la pop Dua Lipa et Stormzy en tant que célébrités qui figurent désormais sur les jeux vidéo dans ce qui devient une tendance croissante pour les personnes réelles à figurer sur des jeux sur console.

Récemment, il a été révélé que Kiyan Prince, un Londonien de 15 ans poignardé à mort en 2006, sera ramené en tant que personnage jouable sur le jeu de simulation de football d’EA Sports, FIFA. C’était le rêve de Prince de devenir footballeur professionnel et il a été inscrit à l’académie des Queens Park Rangers avant sa mort. On espère que son inclusion dans le jeu aidera à décourager le crime au couteau et, en tant que tel, à sauver des vies.

Sylvester Stallone a été vu pour la dernière fois avec John Rambo en 2019 Rambo: dernier sangprès de quatre décennies après la sortie de la première sortie du personnage en 1982 avec Premier sang. Pendant ce temps, John McClane de Bruce Willis a été présenté pour la dernière fois sur grand écran dans Une bonne journée pour mourir duren 2013, le cinquième titre de la série. Un sixième et dernier Mourir durOn dit que le film est en préparation, mais il semble que nous ayons vu le dernier de Rambo de Stallone, qui est blessé à la fin de Rambo: dernier sangfait allusion à la mort du personnage emblématique.

Sylvester Stallone sera bientôt la voix du roi Shark dans DC La brigade suicide, sorti en juillet. L’acteur devrait également figurer dans la prochaine production de Julius Avery Samaritain, Avec Petite Amériqueet la quatrième itération de la série d’action populaire Les consommables. Bruce Willis, quant à lui, a été vu pour la dernière fois dans la sortie de science-fiction d’Edward Drake Péché cosmiqueet n’a pas moins de 14 projets à venir.

Willis apparaîtra pour la première fois dans Minuit dans le Switchgrass, Dont la sortie est prévue en juillet, et continuera à jouer dans Hors de la mort, Apexet Siège américain entre autres. Les titres rumeurs pour la sixième édition de la franchise Die Hard ont inclus Mourir dur: première annéeet le propre titre du script McClaneOn dit que le film présente Bruce Willis à la fois comme une version vieillie de 60 ans de John McClane et une incarnation plus jeune dans la vingtaine.

Dans une interview avec Empire, Le producteur du film Lorenzo diBonaventura, a déclaré: « Vous pouvez dire notre intention par le fait que la page de titre que nous avons remise dit, » McCLANE « . Nous voulons que vous vous investissiez dans John McClane plus que jamais. » Que la sortie finale de John McClane se concrétise ou non, les fans apprécieront de jouer à la fois Mourir durpersonnage et Rambo dans Appel du devoirla dernière mise à jour de. Cette vidéo provient de la chaîne Youtube Call of Duty.

