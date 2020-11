Les héritiers du terrain: Rodolfo Sancho et Michelle Jenner rejoignent la suite de La Catedral del Mar

En 2018 Antenne 3 a publié sa série la plus ambitieuse dans le domaine technique: La cathédrale de la mer, une adaptation du roman homonyme écrit par Ildefonso Falcones qui a raconté la construction de Santa Maria del Mar, basilique située au centre de Barcelone et qui est aujourd’hui l’un des grands représentants du gothique dans notre pays. Il est vrai qu’il aurait pu aller plus loin sur certaines questions, et avoir été moins « folklorique » dans plusieurs passages, mais il a convaincu à la fois ouvertement et dans sa diffusion ultérieure sur Netflix.

C’est la plateforme de diffusion le premier à créer sa suite, Les héritiers de la terre, également une adaptation du livre homonyme dans lequel se confirme aujourd’hui la signature de deux nouveaux acteurs, tous deux bien connus du public: Rodolfo Sancho, que nous avons vu récemment dans Le ministère du temps, Y Michelle Jennerqui a donné vie à la reine Isabel I de Castille (Isabel la Católica) dans la série mythique de Le 1.

Rodolfo Sancho

Rodolfo Sancho Michelle Jenner

Ils rejoignent ainsi le casting formé par Yon González, Elena Rivera, María Rodríguez, Pere Arquillué, Manel Samns, Mercedes León Oui Natalia Sanchez, tous se mettant à la place des personnages créés par Ildefonso Falcones pour raconter une histoire qui nous emmène dans la Barcelone « médiévale tardive » de 1387. Hugo Llor C’est un garçon de 12 ans qui passe le plus clair de son temps dans la rue: il veut être artisan de bateau, mais ce ne sera pas facile pour lui puisqu’il n’a aucun soutien et que sa mère doit s’éloigner de lui. Oui, l’ancien Arnau estanyol vous soutient et vous protège.

