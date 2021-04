Les héritiers de Samsung paieront plus de 10 milliards de dollars et feront don d’œuvres d’art de Picasso et de Monet pour régler la facture fiscale

28 avr.2021 13:45:51 IST

Les héritiers du groupe sud-coréen Samsung ont annoncé mercredi leur intention de payer plus de 10 milliards de dollars de droits de succession – l’un des plus grands règlements d’impôts sur les successions au monde – y compris le don d’œuvres d’art de Picasso et de Monet. Lee Kun-hee, feu le président de Samsung Electronics, était l’homme le plus riche du pays lorsqu’il est décédé en octobre dernier à 78 ans après avoir été hospitalisé pendant des années, laissant un actif estimé à 22 billions de wons (19,6 milliards de dollars).

La Corée du Sud a des lois fiscales strictes sur les successions et des taux élevés, ce qui entraîne une lourde facture pour la famille, y compris le vice-président de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, qui est actuellement en prison pour corruption, détournement de fonds et autres infractions.

La famille de Lee « s’attend à payer plus de 12 trillions de wons d’impôts liés à l’héritage, ce qui représente plus de la moitié de la valeur de la succession totale du président défunt », a déclaré Samsung dans un communiqué.

« Le paiement des droits de succession est l’un des plus importants jamais payés en Corée et dans le monde », a-t-il ajouté, affirmant que la famille Lee le rembourserait en six versements à partir de ce mois-ci.

Les actifs comprennent des participations dans Samsung Electronics, Samsung Life et Samsung C&T, ainsi que des biens immobiliers, selon le communiqué.

Le défunt président a également laissé un trésor d’antiquités et d’œuvres d’art d’une valeur de 2 à 3 billions de wons.

Environ 23000 pièces de la collection de Lee seront données, a déclaré Samsung, dont 14 objets classés comme trésors nationaux qui seront présentés au Musée national de Corée.

Des œuvres des artistes Marc Chagall, Pablo Picasso, Paul Gauguin ainsi que Claude Monet, Joan Miro et Salvador Dali seront données au Musée national d’art moderne et contemporain, a-t-il ajouté. Les rapports indiquent que les dons d’art réduiront la responsabilité fiscale de la famille.

Un autre billion de wons sera reversé à des causes de santé, dont la moitié sera consacrée à la construction du premier hôpital spécialisé dans les maladies infectieuses du Sud.

Samsung – dont la filiale phare fait partie des plus grands fabricants mondiaux de smartphones et de puces informatiques – est de loin le plus grand des empires contrôlés par la famille, connus sous le nom de chaebols, qui dominent les affaires en Corée du Sud, la 12e économie mondiale.

Le conglomérat est essentiel à la santé économique du Sud – son chiffre d’affaires global équivaut à un cinquième du produit intérieur brut national.

Le fils aîné du défunt président et chef de facto du groupe, Lee Jae-yong a été emprisonné en janvier pour un vaste scandale de corruption qui a fait tomber l’ancien président Park Geun-hye.

Il subit un procès séparé sur la manipulation des actions, ce qui, selon les critiques, était essentiel pour assurer une succession de pouvoirs en douceur au sein du conglomérat.

Lee a présenté ses excuses en mai dernier pour certains problèmes de gouvernance au sein du groupe, s’engageant à s’assurer « qu’il n’y aura plus de controverse sur la succession » et qu’il ne permettrait pas à ses enfants de lui succéder au sein de l’entreprise.

