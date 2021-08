Les héritiers de Prince vendent près de la moitié de ses droits musicaux

Une grande partie des droits de propriété intellectuelle de Prince, la légende du rock, a été vendue, selon un récent rapport du Minneapolis Star Tribune, notant que les trois plus jeunes frères parmi les six musiciens ont accepté de vendre leur part du patrimoine musical. .

Ces droits sur la musique de Prince seront acquis par le label de musique indépendant basé à New York « Primary Wave », qui contrôle actuellement le catalogue Nirvana et Ray Charles et a acheté le mois dernier les parts des droits d’auteur qui appartenaient à Omarr Baker, le plus jeune de Prince. frère.

Vous pourriez aussi être intéressé par: ZZ Top donne son premier concert après le décès de Dusty Hill

Primary Wave a déjà acquis quatre-vingt-dix pour cent du domaine de Tyke Nelson et cent pour cent de feu Alfred Jackson. Les droits de propriété intellectuelle comprennent le nom de Prince, l’image, les redevances de ses enregistrements originaux, les droits sur ses publications et les studios d’enregistrement de Paisley Park.

Les trois frères aînés de Prince, Sharon, Norrine et John Nelson, ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de vendre leur juste part du patrimoine musical de l’artiste. « Nous ne vendrons jamais. Nous connaissons le prix », a déclaré Sharon au Star Tribune.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Nickelback révèle qu’il travaille sur un nouvel album

Prince Rogers Nelson, le vrai nom de Prince, est décédé en 2016 d’une overdose accidentelle de fentanyl. En l’absence de testament et parce qu’il n’avait ni partenaire légal ni enfant, les droits sur sa musique ont été répartis entre ses six frères et sœurs après avoir fait quelques réductions d’impôts. Primary Wave s’est fixé une limite pour gérer l’héritage du musicien « comme il l’aurait voulu ».

Ce vendredi 30 juillet a été mis en vente « Welcome 2 America », un album perdu de Prince qui a été enregistré en 2010 pour sortir l’année suivante avec une tournée du même nom, qui s’est réalisée toujours sans sortie de le matériel d’enregistrement, resté entreposé depuis lors.