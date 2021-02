Les haut-parleurs d’ordinateur portable ne fonctionnent pas: cela aide

Les haut-parleurs de votre ordinateur portable ne fonctionnent pas? Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. En règle générale, cela n’est pas dû à un défaut de la marchandise à main. Dans notre guide, vous découvrirez comment procéder pour que les haut-parleurs du notebook fonctionnent à nouveau.

Allumez le son

Peut-être que les enceintes sont accidentellement réglées sur « muet ». Si votre clavier possède des touches multimédias, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton de mise en sourdine pour activer le son. Sinon, déplacez le pointeur de la souris sur l’icône de haut-parleur dans le coin inférieur droit de la barre des tâches et cliquez sur l’icône de haut-parleur plus grande à droite de la barre de volume. Le volume peut également être réglé trop bas – vous pouvez l’augmenter en déplaçant la barre noire sur la barre de volume.

Essayez les écouteurs

Si les écouteurs fonctionnent, les haut-parleurs devraient également fonctionner.

Branchez une paire d’écouteurs et voyez s’ils peuvent diffuser du son. Si le casque fonctionne et que les haut-parleurs ne fonctionnent pas, il y a un problème matériel ou le pilote ne bascule pas entre le casque et les haut-parleurs.

Passer aux haut-parleurs comme périphérique audio par défaut

Si vous utilisez également d’autres appareils de lecture tels que des écouteurs Bluetooth, l’un d’eux peut être activé comme appareil par défaut dans Windows. Cliquez avec le bouton droit sur l’icône du haut-parleur dans la barre des tâches à droite et sélectionnez «Ouvrir les paramètres audio». Sous « Son> Sortie> Sélectionner le périphérique de sortie », vous devez maintenant sélectionner les haut-parleurs comme périphérique de lecture.

Activer le haut-parleur

Le haut-parleur peut ne pas être activé sous Windows. Voici comment vous procédez pour changer cela:

Entrez « Panneau de configuration » dans Windows Search. Ouvrez le panneau de configuration. Accédez à Matériel et audio> Son. Si vous ne voyez pas les haut-parleurs dans la liste, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide et sélectionnez «Afficher les appareils désactivés». Faites un clic droit sur le haut-parleur désactivé et sélectionnez «Activer».

Laissez l’utilitaire de résolution des problèmes fonctionner

Exécutez l’utilitaire de résolution des problèmes Windows pour les haut-parleurs.

L’utilitaire de résolution des problèmes Windows peut résoudre le problème avec les haut-parleurs de l’ordinateur portable. Vous pouvez le démarrer facilement en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l’icône du haut-parleur dans le coin inférieur droit de la barre des tâches et en sélectionnant «Traiter les problèmes de son». Choisissez maintenant l’appareil qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Suivez les instructions à l’écran.

Désactiver les extensions sonores

Les améliorations sonores comme Virtual Surround ne fonctionnent parfois pas correctement. Désactivez-les comme suit:

Entrez « Panneau de configuration » dans Windows Search et ouvrez-le. Accédez à Matériel et audio> Son> Améliorations. Sélectionnez «Désactiver toutes les améliorations». Confirmez votre choix avec « Appliquer ».

Mettre à jour le pilote

Vous pouvez mettre à jour le pilote en quelques clics dans le gestionnaire de périphériques.

Un pilote obsolète peut empêcher les haut-parleurs de l’ordinateur portable de fonctionner. Habituellement, les mises à jour Windows mettent également à jour les pilotes. Mais vous pouvez être sûr et mettre à jour manuellement le pilote vers la dernière version.

Entrez « gestionnaire de périphériques » dans la recherche Windows et ouvrez-le. Ouvrez le sous-menu sous « Contrôleurs audio, vidéo et jeu ». Cliquez avec le bouton droit sur le pilote du haut-parleur, généralement avec « Audio haute définition » dans son nom. Allez dans « Mettre à jour le pilote ».

Faites réparer l’enceinte

Si le matériel du haut-parleur est réellement défectueux, ce serait un cas de garantie ou de garantie. Si ce délai a expiré, le service de réparation SATURN peut vous aider.

