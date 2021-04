Les handicaps dans les films ne sont pas nouveaux, mais la reconnaissance des Oscars l’est

Cette année, il y avait 366 films en lice aux Oscars, avec plus de 50 nominés – dont trois centrés sur les personnes handicapées. Bien que ce ne soit pas beaucoup, c’est trois de plus que la plupart des années et, malheureusement, cela qualifie la sensibilisation au handicap comme une innovation.

Les équipes derrière « Sound of Metal » d’Amazon, le documentaire « Crip Camp » de Netflix et le court métrage en direct « Feeling Through » expriment toutes leur appréciation des progrès, mais ils sont conscients que la représentation authentique est un problème permanent.

L’acteur de soutien Paul Raci, l’une des six nominations aux Oscars pour « Sound of Metal », déclare: « Nous n’avons pas tourné le coin, mais il y a une ouverture dans la conscience, une expansion de la conscience, et il y a quelques initiatives à ouvrir. des emplois pour les sourds et les handicapés. Nous avons déjà entendu cela. Tout ce que nous pouvons faire est de continuer à sensibiliser davantage, pour nous assurer que les films représentent la population dans laquelle nous vivons tous.

Dans le film « Sound of Metal », la vie d’un batteur de heavy metal est mise en chute libre quand il commence à perdre l’ouïe et rejoint une communauté sourde, dirigée par Joe, joué par Paul Raci. Amazon Studios via Alamy

Jim LeBrecht et Nicole Newnham, co-scénaristes / réalisateurs de « Crip Camp », ont organisé une réunion virtuelle pour célébrer l’anniversaire de la première de janvier 2020 à Sundance.

Le doc commence en 1971 au Camp Jened à New York, un camp d’été pour adolescents handicapés. Le film retrace ensuite l’activisme qui a été alimenté au camp, à travers le combat réussi de 1990 pour la loi américaine sur les personnes handicapées.

Newnham décrit l’ovation debout de Sundance comme une «expérience d’un autre monde. On pouvait sentir que les gens l’ont compris». LeBrecht – qui pourrait être le premier réalisateur à utiliser des fauteuils roulants reconnu par Oscar – ajoute: « Quelque chose a changé cette nuit-là. C’était comme si nous étions devenus nôtres. Les gens ne nous voyaient pas comme des » invalides « , mais comme des êtres humains. »

C’est l’objectif des personnes handicapées, qui représentent 20 à 25% de la population américaine mais sont largement sous-représentées dans les films hollywoodiens, malgré les récents vœux d’inclusion de l’industrie.

«Feeling Through» du scénariste-réalisateur Doug Roland montre une rencontre entre un jeune sans-abri (Steven Prescod) et un sourd-aveugle – interprété par l’acteur sourd-aveugle Robert Tarango, un casting révolutionnaire (et mémorable).

Nous sommes vraiment honorés pour la nomination aux Oscars®. Merci à tous les membres de notre équipe et d’avoir le privilège de réaliser ce film aux côtés de la communauté des sourds-aveugles. Prêt pour le reste de la balade!

Interrogé sur ce que les dirigeants d’Hollywood devraient savoir, Tarango dit: « N’ayez simplement pas peur. » Feeling Through « a montré à la communauté dans son ensemble qui nous sommes. Ils n’ont peut-être jamais pensé à nous – à part Helen Keller – dans le cadre de Nous vivons de façon indépendante et nous sommes ici. Nous faisons partie de votre vie quotidienne. Nous parcourons la Terre, nous allons travailler, nous faisons tout ce que vous faites, alors pourquoi ne serions-nous pas représentés? «

Marlee Matlin est une productrice exécutive du court métrage. Elle a remporté un Oscar de l’actrice principale en 1986 pour « Children of a Lesser God », et alors que de nombreux acteurs ont reçu des Oscars pour avoir joué une personne handicapée (Tom Hanks, Daniel Day-Lewis, Al Pacino, et al.), Les seuls authentiques lauréats sont Matlin et Harold Russell (« Les meilleures années de notre vie »).

En plus d’agir, Matlin a été un défenseur infatigable. Elle dit: « Il y a beaucoup de gens qui ne sortent pas des sentiers battus. Nous pouvons les approcher et les éduquer, ou nous pouvons créer notre propre projet. L’authenticité est si cruciale dans tous les aspects de l’industrie du divertissement. La surdité ou la surdicécité, ou tout autre handicap, ne devrait pas être un costume qu’une personne valide enfile puis enlève. Nous sommes des personnes, pas des costumes. S’ils nous écoutent, très bien. Sinon, nous trouverons quelqu’un qui écoute nous. »

Judy Heumann, que LeBrecht décrit comme «l’un des grands leaders des droits civiques de notre temps», est une ancienne du Camp Jened et une militante éminente. Lors de la première de Sundance, un membre du public s’est étonné de ce que le film a révélé sur les luttes pour les personnes handicapées, demandant: «Pourquoi ne connaissons-nous pas cette histoire? Heumann a déclaré: « C’est un public instruit. Si vous ne savez pas, peut-être que vous n’écoutiez pas. »

La course aux Oscars de l’année prochaine pourrait également inclure des films sur le thème du handicap. Le plus grand succès de Sundance 2021 était « CODA », avec Matlin. CODA représente les enfants d’adultes sourds; Raci en est un: la langue des signes américaine était sa première langue, l’anglais venant plus tard.

Le réalisateur de «Sound of Metal», Darius Marder, remet en question l’idée que les personnes handicapées ont atteint un tournant cette année. Marder dit: « Je ne pense pas que nous y arriverons jamais. C’est en grande partie ce dont parle ce film. Si vous avez dépassé Ruben [the character played by Riz Ahmed] dans la rue, vous ne sauriez pas ce qu’il a vécu. Nous nous regardons tous et n’avons aucune idée qu’il est un autre nous. Notre appel est de continuer à être curieux et d’essayer d’être compatissant et ouvert. C’est sans fin. «

