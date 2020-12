Les hackers alertent sur le vaccin Covid-19, ils s’attaquent à la chaîne du froid

L’annonce de la découverte de plus vaccins pour Covid-19 est sur le point de changer radicalement notre approche de la maladie qui a dévasté la moitié de la planète en 2020, mais la nouveauté semble également avoir attiré l’attention de pirate sans scrupules qui pourraient être disposés à mettre un rayon dans la roue de l’opération de distribution de certains des préparatifs. Cela a été révélé par IBM, qui a détecté une activité suspecte visant à infiltrer les systèmes de transport et de stockage vaccins destinés aux États-Unis, en Europe et dans une grande partie du reste du monde.

Depuis l’avènement de la pandémie, la société américaine a mis en place un groupe de travail explicitement dédié à l’interception des cybermenaces visant ceux qui travaillent contre la propagation du Covid-19. Ces dernières semaines, cette initiative a détecté des activités suspectes visant à entreprises et autres sujets institutionnels qui préparent des technologies et des solutions pour transport de vaccins à très basse température comme ceux de Pfizer-Biontech – qui pour rester efficaces doivent être stockés à des températures de 70 degrés sous zéro.

Pour l’heure, les tentatives d’intrusion reposent toutes sur l’ingénierie sociale: elles sont Hameçonnage dans lequel les pirates envoient des e-mails aux employés d’organisations ciblées, se faisant passer pour des membres de sociétés d’équipement ou des partenaires commerciaux ou de développement pour des opérations de distribution de vaccins. Dans ces e-mails, des prétextes différents mais plausibles sont utilisés pour demander aux destinatairesleurs identifiants ou autres informations personnelles, qui peut ensuite être utilisé pour usurper l’identité de ce dernier dans l’arnaque ultérieure avec d’autres victimes du secteur de niveau supérieur.

Pour IBM, le but de la campagne de phishing pourrait être justement de « thésauriser des identifiants, probablement pour assurer l’accès aux réseaux internes de ces sujets et mettre la main sur des informations confidentielles relatives à la distribution des vaccins Covid-19 ». Il y a moins de certitude sur le but ultime d’une telle opération, mais IBM soupçonne que les responsables sont pirate informatique: « Des informations précises et sophistiquées sur l’achat de vaccins et les plans de déplacement qui peuvent avoir un impact sur la vie et l’économie dans les pays du monde entier sont un objectif hautement prioritaire pour plusieurs gouvernements. »