Les habitats sous-marins doivent changer, se fragmenter alors que les sons d’origine humaine couvrent leurs voix: étude

05 févr.2021 12:38:45 IST

Non seulement les humains modifient la surface et la température de la planète, mais aussi ses sons – et ces changements sont détectables même en pleine mer, selon une étude publiée jeudi. Les changements dans le paysage sonore de l’océan affectent de larges pans de la vie marine, des minuscules crevettes serpentines aux énormes baleines noires, ont découvert les chercheurs. « Les sons voyagent très loin sous l’eau. Pour les poissons, le son est probablement un meilleur moyen de ressentir leur environnement que la lumière », a déclaré Francis Juanes, écologiste à l’Université de Victoria au Canada et co-auteur de l’article dans la revue Science.

Alors que la lumière a tendance à se disperser dans l’eau, a-t-il dit, les sons voyagent beaucoup plus rapidement dans l’eau que dans l’air.

De nombreux poissons et animaux marins utilisent le son pour communiquer entre eux, pour localiser des endroits prometteurs pour se reproduire ou se nourrir, et éventuellement pour détecter les prédateurs. Par exemple, les crevettes cassées émettent un son ressemblant à du maïs éclaté qui étourdit leur proie. Les chants de baleines à bosse peuvent ressembler aux mélodies d’un violoniste. Mais l’augmentation du bruit provenant du trafic maritime, des bateaux de pêche motorisés, de l’exploration pétrolière et gazière sous-marine, de la construction offshore et d’autres activités humaines rend plus difficile pour les poissons de s’entendre.

Les chercheurs ont passé au crible des milliers d’ensembles de données et d’articles de recherche documentant les changements dans le volume et la fréquence du bruit pour rassembler une image complète de la façon dont le paysage sonore de l’océan change – et de l’impact de la vie marine.

À l’aide de microphones sous-marins, les scientifiques peuvent enregistrer les sons des poissons – qui ont tendance à osciller autour des mêmes basses fréquences que le bruit du trafic maritime.

«Pour de nombreuses espèces marines, leurs tentatives de communication sont masquées par les sons que les humains ont introduits», a déclaré Carlos Duarte, écologiste marin au Centre de recherche sur la mer Rouge en Arabie saoudite et co-auteur de l’article.

La mer Rouge est l’un des principaux couloirs d’expédition au monde, regorgeant de grands navires se rendant en Asie, en Europe et en Afrique. Certains poissons et invertébrés évitent désormais les zones les plus bruyantes, car le son fragmente efficacement leur habitat de la mer Rouge, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le nombre total d’animaux marins a diminué d’environ la moitié depuis 1970. Dans certaines parties de l’océan, les scientifiques enregistrent désormais «moins d’animaux chantant et criant que par le passé – ces voix ont disparu», a déclaré Duarte.

Le changement climatique influence également les processus physiques qui façonnent les sons océaniques, tels que les vents, les vagues et la fonte des glaces, ont découvert les chercheurs.

«Imaginez devoir élever vos enfants dans un endroit bruyant tout le temps. Il n’est pas étonnant que de nombreux animaux marins présentent des niveaux de stress élevés et détectables dus au bruit », a déclaré Joe Roman, un écologiste marin de l’Université du Vermont, qui n’était pas impliqué dans l’article.

«Quand les gens pensent aux menaces qui pèsent sur l’océan, nous pensons souvent au changement climatique, aux plastiques et à la surpêche. Mais la pollution sonore est une autre chose essentielle que nous devons surveiller », a déclaré Neil Hammerschlag, un écologiste marin de l’Université de Miami, qui n’était pas impliqué dans le document.

«Si vous faites quelque chose pour l’océan, réfléchissez à la façon de le rendre plus silencieux», a-t-il déclaré.

La pollution sonore peut être plus simple à traiter que les autres menaces océaniques, a déclaré Juanes de l’Université de Victoria. « En théorie, vous pouvez réduire ou désactiver le son immédiatement – ce n’est pas comme les plastiques ou le changement climatique, qui sont beaucoup plus difficiles à annuler. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂